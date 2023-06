Unge i Danmark har bestormet butikker landet over for at få fat i den hypede læskedrik Prime.

Men superstjernerne Logan Paul og KSI, der står bag drikken, er langt fra færdige med deres store indtog på markedet.

Nu tager de et kæmpeskridt ved at blive sponsor for storklubben FC Barcelona.

Prime erstatter Gatorade som spaniernes officielle drinks partner, skriver Mundo Deportivo.

Det amerikanske selskab Congo Brands står bag Prime. Med de populære youtubere Logan Paul og KSI som frontfigurer er produktet blevet et kæmpe hit mange steder i verden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det amerikanske selskab Congo Brands står bag Prime. Med de populære youtubere Logan Paul og KSI som frontfigurer er produktet blevet et kæmpe hit mange steder i verden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dermed kan den danske landsholdsprofil Andreas Christensen se frem til at hælde litervis af læskedrikken indenbords i løbet af næste sæson.

YouTube-stjernen og bokseren Logan Paul har hentydet til aftalen på Instagram, hvor han har skrevet 'Barcelona here we come' – Barcelona, her kommer vi.

Det vil langt fra være Primes første kæmpe sponsoraftale.

I forvejen sponsorer firmaet Premier League-klubben Arsenal, ligesom det også har aftaler med Super Bowl, UFC og NASCAR.

Logan Paul har over 25 millioner følgere på Instagram. Foto: Christian Petersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Logan Paul har over 25 millioner følgere på Instagram. Foto: Christian Petersen/AFP/Ritzau Scanpix

Barcelona håber med aftalen at udvide klubbens i forvejen enorme fanbase ved at tiltrække flere unge mennesker.

I Danmark meldte Føtex lynhurtigt udsolgt af drikken i samtlige 109 butikker i landet.

Ved Bilka stod folk i kø for at løbe ind i butikken efter den populære drik.

B.T. har smagstestet den. Det kan du se lige HER.