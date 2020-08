Brasilianske Arthur skifter fra FC Barcelona til Juventus efter denne sæson, men han nægter at spille færdigt.

FC Barcelona siger efter denne sæson farvel til brasilianeren Arthur, som skifter til det italienske mesterhold Juventus.

Men Barcelona-fansene har set det sidste til den 23-årige midtbanespiller, som er blevet hjemme i Brasilien efter en miniferie. Uden klubbens tilladelse.

Han har meddelt klubben, at han ikke agter at komme tilbage og gøre sæsonen færdig, selv om Barcelona fortsat er med i Champions League.

Det er Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu alt andet end tilfreds med. Han varsler nu sagsanlæg mod Arthur.

- Vi havde en aftale om, at han skulle spille for Barca, indtil Champions League sluttede. Han er en spiller, der har haft en vis betydning for holdet, og som kunne hjælpe os, siger Bartomeu til mediet Sport.

- Men han kom ikke tilbage efter miniferien. Det er uacceptabelt og mangel på disciplin. Derfor har vi åbnet en sag mod ham. Der er ikke noget argument, som retfærdiggør hans fravær.

- Han ringede og sagde 'jeg bliver i Brasilien, jeg kommer ikke tilbage'. Det er hans beslutning, og ingen har givet ham lov, slår Bartomeu fast.

Angiveligt mod sit eget ønske blev Arthur solgt til Juventus, da Barcelona ønskede at hente Juventus' midtbanemand Miralem Pjanic.

Den behandling kan meget vel være medvirkende til, at Arthur ikke føler for at hjælpe klubben med at skaffe tiltrængt succes i sæsonens udskudte og forkortede udgave af Champions League.

Men Barcelona-præsident Bartomeu har ingen forståelse for Arthurs opførsel.

- Det, Arthur har gjort, er mangel på respekt over for hans holdkammerater, for holdet vil gøre det godt i Champions League, mener Bartomeu.

- Det er ikke logisk, når man spiller om så vigtig en titel, at en spiller beslutter sig for at trække sig. Det er uberettiget og helt uforståeligt.

Barcelona skal 8. august møde Napoli i returkampen i ottendedelsfinalerne. Den første kamp i Italien endte 1-1.

Den samlede vinder af opgøret bliver en del af den Final 8-turnering i Lissabon, som i år skal afgøre Europas fineste klubturnering på grund af coronapandemiens hærgen.

Barcelona måtte i denne sæson se Real Madrid løbe med det spanske mesterskab.

/ritzau/