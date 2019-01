560 danske millioner kroner. Og så lidt til.

Så meget betaler FC Barcelona Ajax' 21-årige midtbanespiller, Frenkie de Jong.

Det oplyser den spanske klub på sin hjemmeside.

Rygterne har længe floreret om den unge hollænders fremtid, og nu er den altså på plads. de Jong spiller dog denne sæson færdig i Ajax og ankommer til Barcelona til sommer.

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 23. januar 2019

»Med ankomsten af Frenkie de Jong tilføjer vi talent, ungdom og Barca-stil til vores sportsprojekt. Vi er overbeviste om, at han vil få en hovedrolle på vores i fremtidige år. Velkommen, Frenkie,« skriver Barcelonas præsident Josep Maria Bartomeu på Twitter om købet.

Det lyder desuden fra Barcelona, at transfersummen kan stige med 11 millioner Euro.

Det er omkring 80 danske millioner kroner.

Frenkie de Jong har underskrevet en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024.

Barceolona skriver på sin hjemmeside, at de køber stjerneskuddet, efter han har 'bevist sig som en alsidig spiller med et glimrende blik for spillet og en evne til at lægge nøgleafleveringer.'

Frenkie de Jong blev købt af Ajax i 2015 og slog for alvor igennem i sidste sæson.

Efter at have optrådt på Hollands ungdomslandshold, fik han i september 2018 debut på A-landsholdet. Her er det indtil videre blevet til fem kampe for Frenkie de Jong.