Christian Eriksen, Antoine Griezmann og Miralem Pjanic er blandt de stjernenavne, som FC Barcelona har på listen over forstærkninger til holdet.

Og det er den rigtige vej at gå, hvis Champions League-trofæet skal fravristes rivalerne fra Real Madrid, siger Lionel Messi, som særligt er vild med tanken om Griezmann i den rødblåtrøje.

»Jeg er enig i, at vi skal have de bedste spillere, hvis vi skal vinde Champions League igen. Og Griezmann er en af dem,« lyder det fra den argentinske Barca-superstjerne i et interview med Barcelona-sportsavisen Sport.

Antoine Griezmann har i efterhånden et par sæsoner været et stjernenavn, der har været sat i tæt forbindelse med den catalanske storklub. De seneste oplysninger, der er kommet frem i den store transfersaga, er, at den franske Atletico Madrid-angriber ønsker at have sin fremtid på plads inden VM starter – og alt tyder på, at der lige nu er to scenarier i spil: Enten bliver han i Madrid-klubben eller også tager han til FC Barcelona.

»Hvis klubben køber ham, så er det fedt. Jeg ved ikke, om han er en prioritet. Det er op til transfer-komiteen og træneren. Men jeg kan kun sige, at for at vinde Champions League, så skal man have de bedste spillere. Og han er meget god,« siger Messi, som førte Barcelona til mesterskabet i den forgangne sæson.

Til gengæld skuffede holdet i Champions League med exit i kvartfinalen mod AS Roma.

Ud over Griezmann, så er Christian Eriksen inde i billedet som en offensiv forstærkning for FC Barcelona, som blandt andet skal have fyldt hullet ud på midtbanen efter Andres Iniesta, som skifter til japansk fodbold.

Fakta Antoine Griezmann Antoine Griezmann

27 år

Angriber

Frankrig (54 kampe/20 mål)

Atletico Madrid (202 kampe/122 mål)

Ifølge avisen Mundo Deportivo, så skulle Tottenhams pris på over en milliard kroner for den danske landsholdshelt dog være for høj for FC Barcelona.

I stedet har klubledelsen kastet deres fokus over på Juventus’ bosniske midtbaneprofil, Miralem Pjanic, som skulle koste omkring det halve.