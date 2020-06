Barcelonas planer om at hente to giga-stjerner til klubben er brudt sammen.

Coronakrisen knager også i en storklub som Barcelona, og derfor er virkeligheden, at man ikke har flere milliarder på kontoen til at kaste efter nyindkøb fra øverste hylde.

Gennem længere tid har Barcelona haft to navne på blokken – Lautaro Martinez fra Inter og Neymar fra PSG.

Forud for coronakrisen skulle der ifølge det Barcelona-tætte medie Sport have været fremskredne forhandlinger med Inter om deres argentinske stjerneangriber.

Neymar spillede fire år i Barcelona, inden han kom til Paris Saint-Germain. Foto: Benoit Tessier Vis mere Neymar spillede fire år i Barcelona, inden han kom til Paris Saint-Germain. Foto: Benoit Tessier

Lautaro Martinez kom til Inter fra Racing Club i hjemlandet i 2018. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Lautaro Martinez kom til Inter fra Racing Club i hjemlandet i 2018. Foto: ALBERTO LINGRIA

Mediet mener at vide, at man var tæt på at lukke en aftale for derefter at sætte fokus og millioner ind på at hente Neymar retur til Barcelona.

Nu har Barcelona ikke længere pengene til den plan. Og med Barcelonas nuværende økonomi skulle nogle af bestyrelsesmedlemmerne være en anelse bekymrede for den handel, man så ud til at lave med Inter om Lautaro Martinez.

Derfor står Barcelona – der bestemt regner med at komme til at handle – over for et stort dilemma.

Skal man købe en dyrere kantspiller i Neymar, eller skal man satse på den yngre 9'er i Martinez?

Hvem vil Barcelona gøre klogest i at hente?

Ifølge Sport kunne den første løsning måske være den mest realistiske, da visse medlemmer af bestyrelsen altså mener, at hvis man kun kan få en, kan man lige så godt gå all in på Neymar, der den dag i dag er en bedre og mere komplet fodboldspiller, som man også ved passer ind i omklædningsrummet.

Til gengæld er det ikke nogen hemmelighed, at den sportslige ledelse i Barcelona hellere vil have en fuldblodsangriber. Luis Suárez er blevet 33 år, og de bedste erstatninger for ham i truppen netop nu er Antoine Griezmann og Martin Braithwaite, som umiddelbart hellere bruges på den modsatte kant af Lionel Messi.

I flere transfervinduer skulle Barcelona have jagtet den 9'er, hvor blandt andre Timo Werner, Luka Jovic og sågar Kasper Dolberg har været nævnt i spil for over et år siden.

Den argentinske angriber er blot 22 år og en bevist målscorer i Serie A. Neymar har i flere år været en af verdens bedste, og han har bejlet til sin tidligere klub gennem længere tid.

Alt tyder på en kæmpehandel i Barcelona i løbet af de kommende måneder. Spørgsmålet er så, hvem det bliver.