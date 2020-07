Danske Martin Braithwaite har været en del af Barcelonas trup siden februar, men den spanske storklub kan alligevel ikke stave til hans navn.

Det blev klart lørdag, da Barcelona offentliggjorde truppen til søndagens kamp mod Alaves i La Liga.

Her valgte klubben at skrive 'Braihwaite' og ikke 'Braithwaite', som det skal staves. Og cirka en time efter Twitter-opslaget var fejlen ikke rettet.

Den danske landsholdsspiller er en del 16 mands-truppen, og det ligner derfor, at han kan få masser af spilletid søndag aften.

Her ses fejlen. Vis mere Her ses fejlen.

Danskerens chancer for spilletid bliver kun bedre af, at træneren Quique Setién har valgt at udtage tre målmænd til kampen.

Barcelona slutter på andenpladsen i La Liga uanset kampens resultat, og kampen er derfor uden betydning for den spanske storklub.

Martin Braithwaite er noteret for en scoring i Barcelona-trøjen. Den kom i en udekamp mod Mallorca i sidste måned.

Spilletiden for danskeren er dalet en smule den seneste tid. Han har således kun spillet 84 minutter i de seneste fem kampe - to af kampene er han slet ikke kommet på banen.