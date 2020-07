Et mål af chilenske Arturo Vidal sørgede for, at FC Barcelona fortsat kan øjne Real Madrid i den spanske liga.

Spændingen om det spanske mesterskab er intakt.

Lørdag aften vandt FC Barcelona 1-0 på udebane over Valladolid uden Martin Braithwaite og reducerede dermed Real Madrids forspring i toppen af Primera Division.

Chileneren Arturo Vidal scorede det mål, der gør, at Barcelona på andenpladsen er et point efter førerholdet.

Holdet fra den spanske hovedstad har dog en kamp i hånden og møder mandag Granada på udebane. Statistikken efter coronapausen taler for en Madrid-sejr, da Zinedine Zidanes tropper har gjort rent bord med otte sejre i otte kampe.

Barcelona har været mere svingende på den anden side af coronaafbrydelsen og havde derfor hårdt brug for tre point ude mod Valladolid.

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite har scoret et enkelt mål siden det overraskende vinterskifte fra Leganes, og på det seneste har han kun fået sporadisk spilletid.

Lørdag startede han på bænken for sjette kamp i træk, og herfra kunne han se anfører Lionel Messi træde i karakter.

Som så ofte før gik gæsternes føringsmål gennem argentineren, der efter et kvarter fandt Vidal, som resolut hamrede bolden i nettet til 1-0.

Med oplægget blev Messi den første spiller i Primera Division til at blive noteret for 20 assister, siden Xavi blev det i sæsonen 2008/09.

Barcelona var toneangivende, og kun en fæl afbrænder af Antoine Griezmann forhindrede catalonierne i at komme på 2-0 kort efter.

Gæsterne var ikke usårlige, og kort før pausen løb en stor friløber ud i sandet for Valladolids Kike Pérez, som snublede på sin vej mål målet.

Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen var på plads, de gange han blev testet i buret, og uden at spille sig helt ud kørte Barcelona sejren hjem i en chancefattig anden halvleg.

Ligesom de øvrige hold er Barcelona i gang med et travlt kampprogram. Torsdag venter Osasuna på Camp Nou, før sæsonen i ligaen afsluttes med en udekamp mod Alaves 19. juli.

/ritzau/