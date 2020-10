FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu droppede endnu en bombe på det pressemøde, hvor han tirsdag aften annoncerede sin afgang som klubbens præsident.

Han kunne nemlig også fortælle, at FC Barcelona har sagt ja til et tilbud om at spille i en ny europæisk superliga for storklubber.

Det vides ikke, hvem der ellers er inviteret til at spille i ligaen, hvornår den i givet fald begynder, og hvordan superligaens format er.

En sådan liga har i årevis været på tale blandt Europas topklubber, der ser det som en mulighed for at kunne tjene flere penge, end holdene aktuelt gør ved at skulle spille i Champions League, der er arrangeret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

En ny europæisk superliga skal ikke erstatte de nationale ligaer, men spilles i midtugen, som de europæiske turneringer Champions League og Europa League også gøres i dag.

/ritzau/