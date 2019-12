Barcelona har forlænget med 17-årige Ansu Fati til 2022 og givet ham frikøbsklausul på 1,3 milliarder kroner.

FC Barcelona regner med, at det 17-årige supertalent Ansu Fati skal være en profil for storklubben i mange år frem.

Onsdag har den spanske mesterklub forlænget kontrakten med Fati med yderligere to sæsoner frem til sommeren 2022.

Samtidig har Barcelona sørget for at afskrække Fatis eventuelle bejlere og konkurrerende klubber ved at hæve spillerens frikøbsklausul til 170 millioner euro svarende til 1,3 milliarder kroner.

Ansu Fati kom til Barcelona som tiårig i 2012 og blev tidligere på året klubbens yngste målscorer i den spanske liga nogensinde.

Det blev en realitet, da han i august scorede i en 2-2-kamp mod Osasuna i en alder af 16 år og 304 dage. Dermed tog Ansu Fati aldersrekorden fra Bojan Krkic.

Det er i alt blevet til to scoringer i denne sæson for Fati i 11 kampe for Barcelona.

Ansu Fati havde tidligere en frikøbsklausul på 100 millioner euro (747 millioner kroner).

Barcelona oplyser, at klausulen vil stige til 400 millioner euro (3 milliarder kroner), når han Fati på et tidspunkt underskriver en aftale, der gør ham til en del af klubbens førstehold på fuld tid.

/ritzau/