Det er ikke meget, FC Barcelona har tilovers for Neymar lige nu.

For ifølge den catalanske radiokanal RAC1 føler klubben, at verdensstjernen Neymar forrådte dem for nylig.

Helt specifikt var det i forbindelse med den nye kontraktforlængelse, som Neymar har underskrevet med sin nuværende klub, Paris Saint-Germain.

Som den catalanske radiokanal kunne fortælle, var en Barcelona-repræsentant rejst til Paris for knap en måned siden for at forsøge at hente Neymar tilbage til de blårøde fra Catalonien.

Soccer Football - Ligue 1 - Stade Rennes v Paris St Germain - Roazhon Park, Rennes, France - May 9, 2021 Paris St Germain's Neymar during the warm up

Fordi PSG-stjernen havde vist vilje for at skrive kontrakt med sin gamle klub, fordi PSG-projektet ikke havde overbevist ham nok til at underskrive en ny kontrakt.

Men lørdag brød nyheden ud om, at Neymar forbliver i PSG frem til 2025 med mulighed for at forlænge et ekstra år. Hvilket så betyder, at Barcelona er ude af billedet for nu. Neymar-fortællingen om retur til Camp Nou bliver nu længere, mens Messis 'mulige tur til Frankrig'-historie så småt begynder at ulme i transferrygterne, hvis PSG får solgt Mbappe.

Og det er Neymars attitude med angivelig at have lokket Barcelona i fordærv med en tur til Paris, som klubbens bestyrelse har set sig rasende på, og de føler sig udnyttet af brasilianeren.

Udnyttet, fordi deres besøg var et led i at presse PSG til bedre kontraktvilkår til Neymar.

Foto: PAU BARRENA

Der har været mange rygter om, hvorvidt Neymar skulle genforenes med Messi på den ene eller anden måde.

Tilbage i december satte PSG-stjernen ligeledes ord på, hvornår de to spillere bliver genforenet. For hvis det stod til Neymar, så var det snart.

»Jeg ønsker at spille med Messi igen. Jeg vil allerhelst spille sammen med Messi igen. Jeg er sikker på, at vi kommer til at gøre det igen til næste år,« lød det helt præcis fra Neymar i december 2020.

Neymar og Lionel Messi spillede sammen i FC Barcelona fra 2013 til 2017. Her vandt de blandt andet Champions League i 2015.