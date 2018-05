Barcelona bliver ikke hyldet af Real Madrid for det spanske mesterskab, understreger Zinedine Zidane.

Barcelona. Barcelona bliver ikke hyldet for sit spanske mesterskab nummer 25 i søndagens kamp mod Real Madrid.

Det slår Real Madrid-træner Zinedine Zidane fast forud for kampen.

Årsagen er ifølge franskmanden, at Barcelona ikke lavede en æresport, efter at Real Madrid kom hjem fra VM for klubhold som vinder i december.

- Det kan godt være, de har sagt, de ikke gjorde det, fordi de ikke var med i turneringen, mens det passer ikke. Man skal vinde Champions League for at være med, og begge hold er i Champions League.

- Jeg skal ikke bestemme, om der skulle laves en æresport, men de gjorde det ikke. Med al respekt vil vi ikke gøre det, når de ikke gjorde det, siger Zidane.

Barcelona sikrede det spanske mesterskab i sidste uge med en 4-2-sejr ude over Deportivo La Coruña.

Derfor er det primært æren og målet om at gå ubesejret gennem Primera Division-sæsonen, der er på spil for Barcelona i søndagens rivalopgør.

Real Madrid kæmper omvendt for at kravle op på andenpladsen, hvor Atlético Madrid ligger med 75 point. Det er fire flere end Real Madrid, som har spillet en kamp færre.

- Kampen kan ikke ændre vores position i ligaen, men vi vil stadig spille godt og gøre alt for at vinde, siger Zidane.

Det bliver samtidig sidste El Clásico for Barcelonas Andres Iniesta, der søger videre i karrieren efter denne sæson. En spiller, Zidane har stor respekt for.

- Han er en spiller, vi beundrer. Ikke en hvilken som helst spiller - vi ved alle, hvordan han er som person.

- Vi vil trykke hans hånd, ønske ham tillykke og ønske ham det bedste i fremtiden, siger Zidane.

/ritzau/Reuters