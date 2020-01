Quique Setien bliver ny cheftræner for FC Barcelona. Hans aftale gælder til sommeren 2022, meddeler klubben.

Quique Setien bliver ny cheftræner for Lionel Messi, Luis Suarez og de andre stjerner i FC Barcelona.

Det meddeler den spanske storklub, som mandag aften ophørte samarbejdet med Ernesto Valverde efter en gensidig aftale.

- Klubben vil gerne udtrykke sin taknemmelighed over for Ernesto Valverde og hans professionalisme og dedikation, lyder det blandt andet på Barcelonas hjemmeside.

Den nye cheftræner bliver præsenteret for offentligheden på et pressemøde tirsdag, og selv om han ikke har noget prangende cv, beskriver Barcelona ham som "en af de mest erfarne trænere i spansk fodbold".

61-årige Quique Setien har været uden job, siden han forlod Real Betis i sommer. Tidligere har han trænet en række mindre spanske klubber.

I Barcelona kan han forvente at være under et stort pres for at levere fra første dag.

Resultaterne har nemlig på mange måder været med nu afskedigede Valverde, der har vundet mesterskabet i sine to hele sæsoner for FC Barcelona, der aktuelt fører Primera Division og er i spil til endnu en titel.

Den 55-årige spanier har desuden ført FC Barcelona til en spansk pokaltitel og en Super Cup-titel. Til gengæld nåede Valverde ikke at få den store europæisk succes med FC Barcelona, hvis selvforståelse er altid at være med helt fremme i Champions League.

Spillemæssigt har indeværende sæson ikke været lige så overbevisende som tidligere, og gennem hele mandagen svirrede rygterne om et snarligt trænerskifte i de spanske medier.

Valverdes sidste kamp i spidsen blev Super Cup-nederlaget på 2-3 til Atlético Madrid i sidste uge. Afløseren Setien kan få sin debut på søndag, når Barcelona møder Granada i den spanske liga.

Dernæst venter yderligere to ligakampe, før Setien 9. februar er tilbage på sin gamle hjemmebane i udekampen mod Sevilla-klubben Betis.

/ritzau/