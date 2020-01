Den tidligere Barcelona-anfører Xavi vil en dag sætte sig i trænersædet på Camp Nou, siger klubbens præsident.

Den tidligere storspiller Xavi Hernandez spøgte længe i Barcelona-kulissen, op til at den catalanske storklub tidligere på ugen skiftede træner.

Klubbens tidligere anfører, der nu er træner i Al-Sadd i Qatar, blev ifølge flere internationale nyhedsbureauer tilbudt at overtage trænersædet på Camp Nou i sidste uge.

Xavi selv bekræftede også at have holdt møde med sportsdirektøren i FC Barcelona, Eric Abidal, et møde hvor klubbens administrerende direktør, Oscar Grau, angiveligt også skulle have deltaget.

Men selv om møderne ikke førte til, at 39-årige Xavi blev Barcelona-træner i denne omgang, så kan klubbens fans godt forvente et gensyn med den tidligere fanfavorit i fremtiden.

Det siger FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, onsdag ifølge AFP.

- Xavi vil en dag blive træner for Barcelona, det er jeg slet ikke i tvivl om.

- Han er meget kompetent, han har et kæmpe drive, og han kender vores fodboldspil til perfektion, siger han ifølge nyhedsbureauet.

Xavi var i sin karriere en stor profil i Barcelona, hvor han blandt andet var anfører for holdet, opnåede 855 kampe og vandt et hav af titler.

I stedet for klubkendingen blev det i stedet den 61-årige Quique Setien, der kan kalde sig cheftræner for Lionel Messi, Luis Suarez og de andre stjerner i FC Barcelona.

Og selv om Setien altså angiveligt ikke var Barcelonas førstevalg til trænerposten, så glæder Bartomeu sig over alternativet.

- På de hold han har trænet, har han vist, at han elsker det smukke spil, han elsker den spillestil, som vi gerne vil se, og det var derfor, at det var ham, vi valgte, siger Bartomeu ifølge AFP.

Setiens kontrakt med den spanske storklub gælder frem til sommeren 2022.

/ritzau/