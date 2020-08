I FC Barcelona har ledelsen ikke opgivet at få Lionel Messi overbevist om at blive i klubben.

Der hersker lige nu kaos i Barcelona omkring det mulige farvel til Lionel Messi.

Barcelona-sportsdirektør Ramon Planes klamrer sig til håbet om, at Lionel Messi vil blive i klubben.

- Barcelona har bygget sig selv op flere gange i historien, og klubben er altid kommet stærkere tilbage.

- Vores idé er at gøre det en gang mere - og bygge det op omkring den bedste spiller i verden.

- Man skal have enorm respekt for, hvem Messi er og for hans historie, siger Ramon Planes ifølge AFP.

Det står i stærk kontrast til de meldinger, der kom tirsdag aften.

Tirsdag oplyste nyhedsbureauet AP, at Barcelona bekræftede, at Messi har besluttet sig for at forlade klubben denne sommer.

Den argentinske stjerne har onsdag meddelt holdets trænerteam, at han ikke vil komme til træning onsdag. Og Messi var heller ikke til stede onsdag.

- Messi har informeret os om, at han ikke ville komme til træning, siger Ramon Planes.

- Kontakten er bevaret mellem de to parter (klub og spiller), og af respekt vil vi ikke kommentere, hvad der er blevet sagt. Vi fokuserer vores kræfter på denne dialog, siger han.

Sportsdirektøren var onsdag eftermiddag egentlig mødt op for at præsentere den nyindkøbte portugisiske angriber, Joao Trincao.

- Vi mener, og det har vi sagt mange gange, at vi ser Messi som Barcelona-spiller, siger Planes.

- I dag er Trincao ankommet, og vi håber, at han vil triumfere ved siden af Messi, insisterer sportsdirektøren.

Det er den første officielle reaktion fra Barcelona siden tirsdagens nyhed.

Ramon Planes overtog jobbet som sportsdirektør fra Eric Abidal, som blev fyret efter Barcelonas 2-8-nederlag til Bayern München.

Messi har været i Barcelona i 20 sæsoner - siden har var 13 år.

/ritzau/