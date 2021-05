Barcelona-præsident vil ikke sige undskyld eller betale nogen bøde efter klubbens involvering i Super League.

FC Barcelona holder fast i sin ret til at oprette en europæisk udbryderliga, den såkaldte Super League, uden om Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Det fastslår Barcelonas præsident, Joan Laporta, på et pressemøde fredag.

Laporta medgiver, at udbryderligaen for nu er død, efter at 9 af de 12 stiftende medlemmer trak sig kort efter annonceringen af ligaen 18. april.

Men han vil ikke undskylde over for Uefas præsident, Aleksander Ceferin, eller anerkende nogen form for straf.

- Jeg har fortalt Ceferin, at vi ikke kommer til at sige undskyld. Og vi har ikke tænkt os at betale nogen bøde.

- Hvis vi bliver straffet, tager vi sagen videre til CAS, siger Laporta ifølge Reuters med henvisning til Den Internationale Sportsdomstol.

Laporta mener, at der ifølge EU's love juridisk er grundlag for at arrangere turneringer uden om Uefa.

Uefa annoncerede forleden, at forbundet har åbnet en disciplinærsag mod Barcelona samt Real Madrid og Juventus, der udgør resterne af det kuldsejlede projekt.

Også den argentinske superstjerne Lionel Messi var et emne på pressemødet, hvor Laporta udtrykte sig optimistisk i forhold til at lave en forlængelse med klubikonet.

- Han kan få en bedre kontrakt andre steder, men jeg er sikker på, at han sætter pris på vores anstrengelser.

- Jeg tror, han vil blive her. For Leo handler det ikke om penge, men om at vinde. Det arbejder vi på, siger Laporta.

Endelig slår Laporta fast, at cheftræner Ronald Koeman kan forvente en afklaring på sin fremtid i næste uge.

/ritzau/