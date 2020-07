FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, slår fast, at Lionel Messi slutter karrieren i klubben.

Dermed går præsidenten mod meldinger om, at Barcelonas anfører skal være utilfreds og ikke længere vil forlænge sin kontrakt.

»Messi har sagt, at han vil afslutte sit arbejds- og fodboldliv hos Barcelona,« siger Bartomeu til det spanske medie Movistar efter klubbens sejr over Villarreal søndag:

»Jeg vil ikke gå i detaljer, da vi er fokuserede på turneringen og forhandler med mange spillere, men Messi har fortalt os, at han vil blive, så vi kommer til at nyde ham i lang tid endnu.

Josep Maria Bartomeu slår fast, at Lionel Messi bliver i klubben. Foto: Albert Gea Vis mere Josep Maria Bartomeu slår fast, at Lionel Messi bliver i klubben. Foto: Albert Gea

33-årige Lionel Messi skrev under på sin seneste kontrakt i 2017.

Sidste år kritiserede klubikonet hierarkiet i Barcelona, og torsdag meldte den spanske radiostation Cadena Ser, at Messi ikke er tilfreds med ledelsen i Barcelona, og han derfor vil forlade klubben i 2021.

Barcelona-præsidenten brugte også søndagen til at brokke sig over VAR.

»VAR har ændret nogle resultater, og det favoriserer altid det samme hold,« sagde han ifølge Goal.

Og holdet, der bliver favoriseret, er Real Madrid.

Udtalelsen kom efter, at Barcelona havde slået Villarreal med 4-1 søndag aften, mens Real Madrid tidligere på dagen havde slået Athletic Bilbao med 1-0.

Præsidenten mente, at Real Madrid var blevet tildelt et tvivlsomt straffespark, som sikrede dem sejren efter 76 minutter, mens Athletic Bilbao var blevet snydt for et få minutter senere.

»Jeg så Real Madrid-kampen indtil slutningen af anden halvleg. Jeg har det dårligt, fordi vi har den bedste liga i verden, men VAR har ikke været fair efter corona-pausen.«

Sergio Ramos sikrede Real Madrid tre vigtige point med sin scoring søndag. Foto: VINCENT WEST Vis mere Sergio Ramos sikrede Real Madrid tre vigtige point med sin scoring søndag. Foto: VINCENT WEST

Flere af Athletic Bilbao-spillerne mente ligeledes efter kampen, at det var en stor fejl, at de ikke fik et straffespark - og det var efter, de havde set episoden igen på video.

Da La Liga vendte tilbage efter corona-pausen var afstanden mellem Real Madrid og Barcelona blot på to point. Nu fører hovedstadsklubben med fire point.

Klubberne har spillet lige mange kampe, og der resterer fire kampe af den spanske liga.