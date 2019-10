Ernesto Valverde fremhæver Marc-André ter Stegen som en afgørende faktor for FC Barcelona i gruppespillet.

Målmand Marc-André ter Stegen er en væsentlig årsag til, at FC Barcelona er godt på vej mod ottendedelsfinalerne i Champions League.

Det mener Barcelona-træner Ernesto Valverde, efter at spanierne onsdag aften vandt med 2-1 ude over Slavia Prag.

Det er nu blevet til syv point i tre gruppekampe for Barcelona, der topper gruppe F foran Inter og Borussia Dortmund med hver fire point.

- Ter Stegen har indtil videre været vores nøglespiller i alle tre kampe i Champions League, siger Valverde til uefa.com.

Barcelona-træneren kunne efter mindre end tre minutter se superstjernen Lionel Messi bringe gæsterne i front.

Efter pausen fik Slavia Prag udlignet, inden Luis Suarez efter en lille times spil fik presset en tjekke til at lave selvmål.

Undervejs brændte det dog flere gange på foran Barcelonas mål.

- Det var nøjagtigt den slags, jeg havde forventet af Slavia. Når vi mistede bolden, så kastede de spillere frem.

- Til sidst spillede de med så stor risiko, så det var som at forsvare sig mod en lavine, siger Valverde.

Barcelona-træneren mener, at gæsterne burde have gjort det bedre.

- Vi skal lære at kontrollere denne her slags kampe bedre. Vi kom til større chancer, men vi manglede koldblodighed på deres banehalvdel til at gøre sejren mere sikker, siger han.

I gruppens anden kamp vandt Inter på eget græs med 2-0 over Borussia Dortmund.

Barcelona møder om to uger Slavia Prag i Spanien, mens Dortmund får besøg af Inter.

