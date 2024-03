En appeldomstol stadfæster, at Barcelona skal betale 170 millioner kroner for mangelfuld indberetning af skat.

En spansk domstol har fredag beordret FC Barcelona til at betale 170 millioner kroner i en skattesag.

Det skriver sportsmediet The Athletic og flere andre medier fredag.

Den spanske storklub bekræfter på sin hjemmeside, at man har modtaget en dom i en skattesag - dog uden at nævne beløbet.

Barcelona oplyser, at sagen handler om skat fra årene 2012 til 2015, hvor klubben og skattemyndighederne ser forskelligt på en række posteringer i regnskaberne.

Skatteinspektionen mener, at klubben skulle have betalt skat af betalinger til spillernes agenter.

Skat mener, at der er tale om løn, der skal indkomstbeskattes, mens Barcelona modsat hævder, at man har købt en ydelse ude i byen - som derfor ikke skal indkomstbeskattes.

Barcelona skriver, at man er overrasket over fredagens dom, der er en stadfæstelse af en tidligere afgørelse, som fodboldklubben valgte at appellere tilbage i 2020.

Barcelona oplyser, at fredagens dom vil blive appelleret.

/ritzau/