Det var et VM-chok af de større, som tirsdag aften ramte landstræner Kasper Hjulmand.

For her måtte landsholdets forsvarsjuvel Andreas 'AC' Christensen nemlig udgå i Champions League-opgøret mellem FC Barcelona og Inter med det, der lignede en grum ankelskade.

Og onsdag bekræfter lægeundersøgelser så, at den danske Barcelona-stjerne har forstuvet anklen.

Det skriver den catalanske storklub på sin hjemmeside.

Klubben fortæller ligeledes, at tidshorisonten for et comeback indtil videre er ukendt. Det afhænger blandt andet af forsvarsstjernens udvikling den kommende tid.

»Han er ikke til rådighed, og udviklingen vil diktere, hvornår han er tilbage,« lyder det i en kortfattet meddelelse på hjemmesiden.

Dermed er danskeren altså ude på ubestemt tid – blot syv uger inden VM-slutrunden i Qatar starter.

Det var i tirsdagens opgør mod italienske Inter, at den 26-årige landsholdsstopper måtte have behandling efter at have forvredet anklen i en nærkamp.

Lidt senere – efter 58 minutters spil – måtte han dog lade sig udskifte.

Tirsdagens skade understreger, hvorfor landstræner Kasper Hjulmand i disse uger bider negle med henblik på VM-slutrunden.

I weekenden blev landsholdskollegaerne Simon Kjær og Joachim Andersen ligeledes skadet.