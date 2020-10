Martin Braithwaite bliver i Barcelona.

Det understregede han over for B.T. i slutningen af august, og nu slår hans træner i Barcelona, Ronald Koeman, samme statement fast.

»Martin gør nytte hos mig. Jeg vil gerne have to spillere til hver position. Leo (Messi, red.) og Griezmann kan også spille som 9'er, men de er ikke samme centerforward-type som Martin,« siger Koeman ifølge Tribuna.com til Mundo Deportivo.

Rygterne om en Braithwaite-exit allerede i dette transfervindue opstod fra det øjeblik, Braithwaite satte sin underskrift på 4,5 år i Barcelona, men selv om hovedpersonen selv igen og igen har pointeret, at det ikke kommer til at ske, er han blevet forfulgt af det.

Koeman ser muligheder i at have typer som både Messi og Braithwaite. Foto: ALBERT GEA Vis mere Koeman ser muligheder i at have typer som både Messi og Braithwaite. Foto: ALBERT GEA

Især efter Ronald Koemans nylige ankomst er det blusset op igen, og derfor er cheftrænerens udmelding en kærkommen en af slagsen.

I stedet for Braithwaite er Luis Suarez smuttet til Atlético Madrid, og Koeman pointerer da også, at klubben søger endnu en spidsangriber.

»Vi er på udkig efter en 9'er, og der er mange muligheder. Jeg vil ikke nævne navne på de spillere, vi er interesserede i,« forklarer Koeman.

Efter en lille skade var Martin Braithwaite igen med, da Barcelona torsdag aften slog Celta Vigo med 3-0.

Danskeren, der har vundet en masse hjerter med sin gestus her fra forleden dag, sad på bænken hele kampen.