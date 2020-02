Ousmane Dembélé må sidde ude i yderligere seks måneder og misser definitivt EM-slutrunden for Frankrig.

FC Barcelona-angriberen Ousmane Dembélé har ikke været i kamp siden slutningen af november, og han kommer heller ikke på banen mere i denne sæson.

Således meddeler Barcelona på sin hjemmeside, at den franske angriber efter en vellykket operation i låret er ude i de næste cirka seks måneder.

Dermed er ikke bare sæsonen slut. Den 22-årige angriber er også definitivt ude af billedet til Frankrigs EM-trup til sommer.

Dembélé var med til at vinde VM med Frankrig for to år siden, men han har ikke været i aktion for landsholdet siden 2018.

Ikke mindst skader har sat ham tilbage, og han har aldrig fået det store gennembrud i Barcelona, som der ellers var lagt op til, da han i 2017 skiftede fra Borussia Dortmund.

Han har spillet 51 ligakampe for Barcelona indtil videre og har scoret 12 mål.

Hans seneste optræden for storklubben var i Champions League mod Dortmund 27. november sidste år, hvor han udgik med en skade i første halvleg.

/ritzau/