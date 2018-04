Paris Saint-Germain ødelagde alle rammer for en transfer, da den rige franske klub i sommer hentede Neymar til den nette sum af 1,6 milliarder kroner.

Men ægteskabet synes slet ikke at være en succes, og nu går rygterne ifølge Aftonbladet på, at han ønsker sig tilbage den spanske klub.

Og den idé er Barcelonas præsident Josep Maria Bartomeu klart med på.

»Selvfølgelig,« siger han kort og præcist.

Det var dog ellers efter meget bøvl, at Barcelona og Neymar skiltes i sommer. Klubben gjorde alt, hvad den kunne, for at forhindre et skifte til Paris Saint-Germain og slæbte ham i retten for 63 millioner kroner for kontraktbrud, og det medførte stor kritik fra spilleren selv mod klubbens bestyrelse.

»Jeg tilbragte fire år der, og i begyndelsen var jeg glad. Jeg brugte fire smukke år der, og jeg forlod klubben glad. Men for dem (klubbens ledelse, red.), nej. Det bør ikke være dem, der skal bane vejen for Barcelona. Barcelona fortjener meget mere, og hele verden ved det,« sagde han i den forbindelse.

Hvor om alting er, betyder det dog ikke, at Barcelona er et lukket land for Neymar. Tværtimod, siger præsidenten Bartomeu, der ikke tror på et gensyn.

»I sidste ende er det Neymar selv, der bestemmer, og han har en kontrakt med PSG i fire år. Vores førsteprioritet er Barcelona, og ​​så kommer La Ligas styrke. Vores største rival er Premier League. Vi nød at have Neymar her i fire år, og han er en meget god spiller. Men jeg tror ikke, at PSG vil sælge ham,« siger Bartomeu om spilleren, der kæmper med en skade i øjeblikket og frygter ikke at blive klar til VM.