Lionel Messi sikrede Barcelona endnu et mesterskab, da han lørdag aften blev matchvinder i 1-0 sejren over Levante.

Dermed har Messi nu vundet ti mesterskaber i sin tid i Barcelona.

Efter kampen handlede det da også – som så ofte før – om den argentinske troldmand, og Barcelona-træner Ernesto Valverde var klar med en hyldest af Messi, der indtil videre har scoret 34 gange i denne sæson.

»Hvis der skal være et navn, som bliver fremhævet over de andre, er det hans,« sagde Valverede, der ikke har tænkt sig at beklage overfor modstanderne, at Messi spiller i Barcelona – hvis nogen altså skulle have forventet det.

»Vi vil ikke undskylde for at have Messi. Det er en god ting, at han er hos os.«

Valverede startede kampen med Messi på bænken, men efter pausen kom argentineren på banen i stedet for Coutinho, og efter 62 minutters spil satte han så kampens enlige og guldgivende scoring i kassen.

»Messi hjælper os altid ud af mange problemer, det er klart.«

»Jeg vidste, han som minimum skulle spille fra anden halvlegs start. Han endte også med at score målet – han scorer altid mål,« sagde Valverede, som nu ser frem mod onsdag, hvor Barcelona spiller semifinale mod Liverpool i Champions League.

Netop derfor er træneren glad for, at mesterskabet nu er kommet i hus, så spanierne ikke behøver bekymre sig mere om La Liga.

»Det er bedre at gå ind til kampen og have vundet ligaen,« konstaterede Valverde.