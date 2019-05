Det skulle have været den helt store 'The Double'-fejring.

Men det forblev ved drømmen for FC Barcelona lørdag aften.

De spanske mestre tabte lidt overraskende den spanske Copa del Rey-finale med 2-1 til Valencia med Daniel Wass på holdet i hele kampen. Og så ringer alarmklokkerne i Barcelona.

I de seneste uger har der været pres på Barcelona-træner Ernesto Valverde, og efter lørdagens finalenederlag når presset nye højder.

Ernesto Valverde trøster forsvarsspilleren Clement Lenglet efter 2-1-nederlaget til Valencia. Kevin Gameiro og Rodrigo til 1-0 og 2-0 i første halvleg, mens Lionel Messi scorede til slutresultatet godt inde i anden halvleg. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Ernesto Valverde trøster forsvarsspilleren Clement Lenglet efter 2-1-nederlaget til Valencia. Kevin Gameiro og Rodrigo til 1-0 og 2-0 i første halvleg, mens Lionel Messi scorede til slutresultatet godt inde i anden halvleg. Foto: JOSE JORDAN

Hos sportsaviserne Marca og Sport sætter man store spørgsmålstegn ved Ernesto Valverdes videre færd som Barcelona-træner - noget man naturligvis også havde fokus på i sine interviews med Barca-lejren efter finalen.

På pressemødet efter kampen blev Ernesto Valverde, ifølge spanske medier, meget irriteret på journalisterne, da de spurgte, om han var ved at miste ledelsens tillid.

»Jeg har ikke noget at sige. Tak for kondolencerne,« sagde Ernesto Valverde, der dog senere fik fremstammet, at han 'glæder sig til at få rettet op på det'.

På trods af et sikkert, spansk mesterskab har det sene nederlag til Liverpool i Champions League-semifinalen været medvirkede til et pres på Barca-træneren, der i forvejen har været udsat for kritik for sin spillestil.

Da Barcelona forlængede Valverdes kontrakt i februar, var det blandt andet for at lægge låg på nogle af skriverierne om spanierens fremtid. Men det har været forgæves.

I starten af maj lød det hos spanske Marca, at der ikke er nogen fredning omkring Ernesto Valverde. Og mens der er prominente og fremadstormende trænernavne i spil, såsom Masssimiliano Allegri, Erik ten Hag eller Ronald Koeman, som ny træner, synes intet sikkert.

Efter finalenederlaget var der dog noget, der minder om støtte til Valverde fra Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu.

»Han har en kontrakt, han er træneren. Dette nederlag er ikke managerens skyld. Vi havde mange chancer, men bolden ville ikke i nettet. Nogle gange har du alle skuddene, men det er målene, der tæller,« siger Bartomeu ifølge Sport.