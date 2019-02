Gerard Pique elsker tennis.

Og det gør den spanske Barcelona-stjerne i en sådan grad, at hans investeringsfond Kosmos over en 25-årig periode har postet 18 millarder kr. i landsholdsturneringen Davis Cup.

Torsdag var der så lodtrækning til den nye udgave af Davis Cup, der skal være en form for VM i tennis, hvor der vil være en finalerunde - slutrunde om man vil - med 18 deltagende lande.

Turneringen har dog mødt stor kritik i tennismiljøet.

ITF-præsendigt David Haggerty (tv) og Gerard Pique med Davis Cup-trofæet. Foto: JAVIER SORIANO

Davis Cup spilles under det internationale tennisforbund ITF, mens der også eksisterer andre landsholdsturneringer. Blandt andet spilles tureringen Laver Cup, mens der i 2020 kommer en ny turnering drevet af ATP.

Roger Federer har tidligere udtrykt sin bekymring om, at den passionerede fodboldspiller pludseligt vil ind og sætte sit præg på tennisverdenen.

»Jeg har ikke talt med Gerard Pique endnu, men jeg indrømmer, at det er lidt mærkeligt at se en fodboldspiller komme ind og blande sig i tennisverdenen. Davis Cup skal ikke blive til Pique Cup. Det er lidt som et spil klodsmajor. Man skal passe på med ikke at fjerne klodsen, der vil vælte hele spillet,« sagde Federer i august 2018 til ESPN.

Til BBC fortæller den tidligere topspiller Lleyton Hewitt, at han er enig i Federers pointe. Hewitt er til gengæld rasende.

Lleyton Hewitt er stadig aktiv tennisspiller, om end ikke på samme niveau som tidligere. Foto: HAMISH BLAIR

»Vi bliver styret af en spansk fodboldspiller. Det svarer til, at jeg kommer ind og ændrer på Champions League. Det er latterligt. Han aner ingenting om tennis,« siger australieren ifølge BBC.

I forbindelse med lodtrækningen prøver Gerard Pique dog at mane til ro omkring, at han nu er gået ind i tennissporten.

»Jeg tror, at folk bruger det navn (Pique Cup, red.), fordi de ikke forstår, hvad vi vil ændre, og hvorfor vi gør det. Jeg tror, vi skal bevise, at de tager fejl. Selvfølgelig skal jeg ikke være den, der planlægger turneringen, og vi skal ikke ændre på reglerne. Det, vi prøver, er at hjælpe ITF med at lave et meget bedre event,« siger Pique til BBC.

Davis Cup i det nye format skal første gang spilles i 2019.