Samuel Umtiti får travlt torsdag.

Klokken 21.00 er han med i truppen, når Barcelona spiller kvartfinale i Copa del Rey på udebane mod Athletic Bilbao. 10 timer inden sidder han i retten.

Den franske forsvarsspiller skal klokken 11.00 møde i retten i Barcelona-bydelen Esplegues de Llobregat, hvor han skal til høring i en sag om skader på et hus, han har lejet.

Det skriver den spanske avis El Periódico.

Samuel Umtiti skal hurtigt til Bilbao torsdag eftermiddag. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Samuel Umtiti skal hurtigt til Bilbao torsdag eftermiddag. Foto: FRANCK FIFE

Den nye Barcelona-træner Quique Setien bekræftede onsdag, at Samuel Umtiti var en del af truppen til aftenens kamp, men at franskmanden kommer til at rejse alene, da han skal en tur i retten.

Også en talskvinde fra retssystemet i Catalonien har bekræftet, at Samuel Umtiti skal møde i retten torsdag klokken 11.00.

El Periódico skriver, at der kræves 183.000 euro i bøde af Samuel Umtiti for skader, han har pådraget en lejet his i området Baix Llobregat, der er et provinsområde uden for Barcelona.

Samuel Umtitis repræsentanter har ikke kommenteret historien, og Barcelona-træneren tager også situationen ganske roligt.

»Det er en personlig ting, der er kommet i vejen, men det er ikke noget stort. Der er altid en løsning til ethvert problem,« siger Quique Setien.

Senere torsdag rejser Umtiti så alene til Bilbao for at slutte sig til Barcelona-truppen, der må undvære de skadede spillere Luis Suarez og Ousmane Dembele til kampen.

Torsdag aften spiller Real Madrid også mod Real Sociadad i en anden kvartfinale i Copa del Rey.

De to øvrige kvartfinaler er afgjort, hvor det blev til to overraskelse. Her vandt Granada over Valencia, mens storholds-bødlerne Mirandes fra den næstbedste række slog Villarreal ud af turneringen. De har tidligere i Copa del Rey slået Sevilla og Celta Vigo.