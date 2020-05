Giv bolden til Michael Laudrup, så klarer han den for os.

Nogenlunde sådan kan Michael Laudrups betydning for et af de mest sagnsomspundne fodboldhold, Johan Cruyffs FC Barcelona-mandskab, som vandt fire mesterskaber og Europa Cup'en for mesterhold i årene 1991 til 1994, opsummeres.

Det fortæller Guillermo Amor, som var en del af FC Barcelonas berømte 'Dream Team', og således var i fodboldaudiens hos kongen af dansk fodbold i fem år i den spanske storklub.

»Jeg har aldrig oplevet en bedre spiller i en-mod-en-situationer. Og jeg mindes ikke andre fodboldspillere, som læste spillet før både træneren og fansene på samme måde. Hans blik for spilllet var unikt,« fortæller Amor i et interview med den store spanske avis El Pais.

Michael Laudrup i aktion mod Real Madrid på Nou Camp i Barcelona, sep. 92.

Her taler den tidligere spanske landsholdsspiller om nogle af de bedste spillere i FC Barcelonas historie.

Og man får man indtryk af, at Laudrup har en stor stjerne hos Amor, som ser danskeren som endnu større spiller end en af de største spillere i Barca-trøjen i nyere tid, Andres Iniesta.

»Nogle gange sammenligner man Iniesta og Laudrup. Men konteksten var anderledes. Iniesta havde Messi og Xavi, mens Michael var vores særlige spiller: unik på banen og udenfor, for ingen havde hans elegance,« siger Amor.

Det flugter meget godt med det budskab, som stod malet på et berømt banner på Camp Nou i 90'erne: 'Enjoy Laudrup'. Gør dig selv den tjenest og gå på opdagelse på YouTube for at finde beviser på Amors udsagn om Laudrups geniale fodboldhjerne og fint-slebne teknik.