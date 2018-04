FC Barcelona er fortsat uden nederlag i den spanske Primera Division i denne sæson.

Tirsdag aften fik den catalonske storklub 2-2 på udebane mod Celta Vigo, selv om mesterskabsbejlerne spillede med ti mand i kampens sidste 20 minutter. Lionel Messi og Luis Suarez startede opgøret på bænken.

Fodboldlandstræner Åge Hareide sagde i sidste uge, at han ville være på plads til kampen i forbindelse med et besøg hos Daniel Wass og Pione Sisto.

Landstræneren fik blandt andet set Daniel Wass skrabe et gult kort til sig i en intens slutfase af kampen.

Wass fik fuld spilletid, mens Sisto efter 79 minutter blev skiftet ud til fordel for tyrkeren Emre Mor, der er opvokset i Brønshøj.

Der skulle en opspilsfejl fra Celta Vigo til at få gang i målscoringen. Efter fejlen endte bolden til sidst hos Ousmane Dembélé, der bragte Barcelona foran 1-0.

Celtas danskere var ikke involveret i udligningen kort før pausen. Celta Vigo vandt bolden midt på banen og spillede kvikt bolden fremad, og til sidst kunne Jonny Castro styre bolden i nettet.

Midtvejs i anden halvleg gjorde Paco Alcácer det så til 2-1 for Barcelona, før hjemmeholdet bed sig fast og satte sig på kampens sidste fjerdedel.

Celta Vigo fik bedre vilkår for at sikre sig point med 20 minutter tilbage af opgøret. Iago Aspas sled sig fri, men inden han nåede straffesparksfeltet, blev han revet ned af indskiftede Sergi Roberto.

Det udløste et frispark til Celta Vigo og et rødt kort til Roberto. Aspas tog selv frisparket, som sneg sig over mål.

Angriberen fik revanche, da han stod bag udligningen til 2-2. Aspas var først på bolden efter et indlæg og udnyttede, at Marc-André ter Stegen var på mellemhånd.

Lucas Boye fik en kæmpe chance for at tildele Barcelona sæsonens første nederlag, men han missede det store tilbud nær mål i sidste minut af den ordinære spilletid.

Topholdet Barcelona har 12 point ned til Atlético Madrid på andenpladsen. Atletico har seks ligakampe tilbage, mens Barcelona har fem.

Tidligere tirsdag aften udgik Michael Krohn-Dehli med en skade i det 36. minut, da Deportivo La Coruña og Sevilla spillede 0-0.

I kampens første minut stødte Krohn-Dehli og Sevillas Johannes Geis hovederne sammen. Danskeren modtog behandling og spillede videre, men han var ikke frisk nok til at fuldføre første halvleg.

/ritzau/