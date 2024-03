Et billede fra fejringen af Antwerpens sejr på udebane mod RWDM har vakt stor opsigt.

For midt i jublen og glæden over en sikker 4-0-sejr hev den belgiske klubs højreback Jelle Bataille pludselig bukserne af, vendte sig om og bøjede ryggen foran sine egne fans.

Og dét var der en særlig grund til.

På ballerne af den storsmilende back gemmer sig nemlig en helt særlig tatovering, der refererer til den succesfulde sæson, som Antwerpen havde sidste sæson.

»The Double, RAFC,« står der og henviser altså til, at Bataille og resten af Royal Antwerpen tog både liga- og pokaltitlen i sidste sæson.

Belgiske HLN skriver, at Bataille har for vane at lave sjov, og weekendens 'mooning' gik også rent ind.

Både hos klubbens fans og hos medspillerne, der var førstehåndsvidner til episoden, skriver mediet.

Lige for tiden er der også rigeligt at smile af for Bataille og co., da Royal Antwerpens sejr var den tredje i træk.

De er dog nummer fire, så en ny tatovering bliver det næppe til denne sommer.