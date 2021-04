Den amerikanske bank J.P. Morgan siger, at den vil tage ved lære af al modvinden mod European Super League.

Størstedelen af de klubber, der havde skrevet sig op til at blive en del af udbryderligaen The Super League, har fortrudt igen, og nu gør banken, der skulle finansiere den, det tilsyneladende også.

J.P. Morgan havde planer om at skyde 26 milliarder kroner ind i The Super League. Men efter ligaens voldsomme nedtur er den amerikanske bank blevet klogere.

»Vi fejlvurderede helt klart, hvordan dette ville blive taget imod af det brede fodboldsamfund, og hvordan det ville påvirke dem i fremtiden.«

»Vi vil tage ved lære af dette,« lyder det i en udtalelse fra J.P. Morgan ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

De 12 europæiske storklubber annoncerede planerne om The Super League natten til mandag, og nyheden var en regulær bombe i den europæiske fodboldverden. Modstanden var så massiv fra fans, eksperter og rivaliserende klubber, at projektet begyndte at krakelere allerede tirsdag aften.

Her begyndte de første klubber at trække sig, og siden har pilen kun peget nedad for projektets overlevelse.

Juventus, Real Madrid og FC Barcelona er på nuværende tidspunkt de eneste tilbageværende klubber i projektet.

De klubber, der har trukket sig fra projektet, er under heftig beskydning fra egne fans.

Blandt andet stormede rasende fans Manchester Uniteds træningsanlæg torsdag.