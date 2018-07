Celtic-målmanden Craig Gordon er ikke i tvivl om, at Nicklas Bendtner kan gøre ondt på dem, hvis de ikke lukker ham ned.

Rosenborg og Celtic mødes onsdag i den første af to kvalifikationskampe til Champions League. Danske Nicklas Bendtner er med stor sandsynlighed at finde i Rosenborgs angreb, mens hans tidligere holdkammerat Craig Gordon vogter målet for Celtic.

De to spillede sammen i Sunderland, og målmanden er da heller ikke i tvivl om, at danskeren er en af de spillere, som de virkelig skal holde øje med.

»På sine bedste dage kan han ødelægge alle,« siger Gordon ifølge The Scotsman og fortsætter:

»Han er en fantastisk spiller. Han har fået kritik for ikke at levere ofte nok, men når han gør, har jeg set ham ødelægge tophold i Premier League helt på egen hånd. Jeg synes, han var en flink fyr, da vi spillede sammen i Sunderland. Jeg kunne godt lide ham. Han var sjov. Jeg tror ikke, han lader sig gå på af ret mange ting. For en angriber er det nok en meget god ting.«

Trondheim 20180718. Onkel Nicklas Bendtner med Birger Meling og Anders Trondseni Champions League kvalifisering i fotball mellom Rosenborg og Valur på Lerkendal Stadion (3-1). Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix.

Bendtner var med i begge opgør, da Celtic slog Rosenborg ud i sidste sæsons kvalifikation til Champions League.

