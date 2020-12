En kamp i den franske Ligue 1 har fået et dramatisk og grimt efterspil.

Efter kampen mellem Lorient og Rennes i den bedste franske række kom en banemand slemt til skade, da et lysanlæg væltede ned over ham. Det skriver L'Equipe.

Det var ti minutter efter kampen på Lorients hjemmebane, at det store særlige mobile lysanlæg, som bruges til at give græsbanen lys og varme, af en ukendt årsag væltede ned over banemanden.

Hans tilstand er ifølge en reporter fra avisen Ouest-France kritisk. Se billederne herunder.

Ifølge L'Equipe skreg banemanden i smerte, da ulykken skete.

Hans kollegaer ilede til for at hjælpe ham, det samme gjorde andre, der var til stede på stadion, herunder politiet.

Manden blev hulpet fri og modtog hjertemassage.

Efter en time og 45 minutter kørte en ambulance manden til hospitalet.