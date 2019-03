Marseilles Mario Balotelli fejrede scoring ved at optage en video under søndagens 2-0-sejr mod Saint-Etienne.

Marseilles angriber Mario Balotelli viste søndag en ny form for målfejring under en 2-0-sejr mod Saint-Etienne i den franske liga.

12 minutter inde i kampen bragte den 28-årige italiener på akrobatisk vis sit hold foran 1-0 ved at lave en helflugter efter et hjørnespark fra Florian Thauvin.

For at fejre scoringen optog Balotelli en video af sin og sine holdkammeraters sejrsrus på banen.

Balotelli tog en telefon fra en kameramand bag målfeltet og filmede videoen af sine grinende holdkammerater.

Han lagde efterfølgende videoen op på sin profil på det sociale medie Instagram, før han genoptog kampen på Stade Vélodrome i Marseille.

Det er Balotellis fjerde mål i seks kampe i den franske liga, siden han i januar skiftede fra Nice til Marseille.

Det akrobatiske mål imponerede ikke blot hans medspillere, men også modstanderholdets træner.

- Han minder mig om (Zlatan, red.) Ibrahimovic, og han scorede et Ibrahimovic-mål, siger Jean-Louis Gasset, Saint-Etiennes træner.

- Han har bragt publikum og selvtilliden tilbage, og mange af hans holdkammerater vil øge deres niveau.

Marseille har de seneste fem kampe i den franske liga sikret sig 13 point, hvormed de blot er fem point efter Lyon i kampen om den tredje og sidste plads i Champions League.

Balotelli er ikke den første fodboldspiller, der har fejret et mål ved at fotografere sig selv.

Romas Francesco Totti tog ligeledes et billede af sig selv på banen i 2015 efter at have scoret mod Lazio.

/ritzau/