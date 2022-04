Mario Balotelli er ikke just glad for medierne.

Det hentyder han i hvert fald kraftigt til på den Instagram-story, han postede torsdag aften.

'I vil bare være hurtigst, hva'? Skam jer, og skam jer seriøst over jeres uddannelse, respekt, værdier og ansvar,' skriver Mario Balotelli på Instagram efterfulgt af et ønske om god bedring til Raiola.

Torsdag eftermiddag startede en vild udvikling i en sag om netop Balotellis agent, 54-årige Mino Raiola.

Superagenten Mino Raiola. Foto: VALERY HACHE Vis mere Superagenten Mino Raiola. Foto: VALERY HACHE

En række italienske medier heriblandt Gazzetta dello Sport og Tuttosport, samt nyhedsbureauerne NTB og TT skrev, at den italienske superagent var død.

Kort efter meddelte Raiolas højre hånd, José Fortes Rodriguez, at nyheden ikke passede.

»Han har det skidt, men han er ikke død,« sagde Rodriguez.

Også den normalt velinformerede italienske fodboldjournalist Fabrizio Romano meldte, at Raiola var alvorligt syg, men ikke død.

Raiolas klient Mario Balotelli. Foto: Jonathan Moscrop Vis mere Raiolas klient Mario Balotelli. Foto: Jonathan Moscrop

Den italienske AP-reporter Daniella Matar tweetede, at hun havde været i kontakt med Raiolas firma, som også bekræftede, at han fortsat var i live.

Ifølge den britiske avis Daily Mail blev Mino Raiola tilbage i januar indlagt med alvorlig lungesygdom. Her blev han opereret, og han blev senere udskrevet.

Lokale medier fortalte dog, at indlæggelsen i januar ikke var livstruende, og at han blev sendt hjem for at komme sig. De sidste par uger har han dog fået det værre, skriver italienske medier.

Berygtede Mino Raiola har arbejdet sig op fra at arbejde på sin families pizzeria til at blive en af verdens mest kendte sportsagenter, og hans klienter tæller kæmpe navne som Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli og Erling Haaland.