»Balotelli havde så mange chancer, men han brændte dem alle. Der er så mange fyre, der venter på disse chancer, og han havde så mange. Han forspildte dem.«

Sådan lød det fra den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic under arrangementet 'Festival della Sport' søndag.

Kommentaren fra sin tidligere holdkammerat i Inter Milan giver Mario Balotelli ikke meget for – og havde derfor lagt et billede af Champions League-trofæet i en story på sin Instagram som et modsvar.

For det stopper ikke her.

Zlatan Ibrahimovic (tv.) og Mario Balotelli (th.) var holdkammerater i den italienske storklub fra 2007-2009. Foto: Alberto Pellaschiar/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Zlatan Ibrahimovic (tv.) og Mario Balotelli (th.) var holdkammerater i den italienske storklub fra 2007-2009. Foto: Alberto Pellaschiar/AP/Ritzau Scanpix

For nu langer Balotelli igen ud efter den 42-årige pensionerede fodboldstjerne i et interview med tv Play, skriver Football Italia.

»Det er underligt, at Zlatan angriber mig så offentligt uden grund,« siger Balotelli ifølge det italienske medie.

Balotelli langer også ud efter, hvordan Zlatan til søndagens arrangement havde fortalt, at Rafael Leao er geni.

Og det er grunden til, at Leao står på banen, mens Balotelli bliver placeret på tribunen.

»Jeg er ligeglad med, om han foretrækker Rafael Leao frem for mig. Det var en dum kommentar,« siger han ifølge det italienske medie.

Ifølge Balotelli har Zlatan fået sat sig selv op på en pedistal, hvor han identificerer sig med gud.

Og med billedet af Champions League-trofæet på sin Instagram gav han en lille hån til den svenske stjerne. Zlatan Ibrahimovic har nemlig aldrig vundet netop det trofæ.

»Jeg begik nogle fejl, jeg kunne have brugt mit talent anderledes. Det er rigtigt, at Ibrahimovic altid har sagt, at jeg kunne gøre det bedre, men han har ikke ret i resten. Måske ville jeg have vundet Ballon d'Or, det kan jeg sige med sikkerhed.«