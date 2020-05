Alt andet end imponeret.

Det har været tolkningen af Lionel Messis kommentar om FC Barcelonas spil anno 2020 under den nye træner, Qiuque Setien.

»Alle har deres mening, og det har jeg respekt for. Min er baseret på det faktum, at jeg har været heldig at spille Champions League hvert år og ved, at det ikke er muligt at vinde ved at spille, som vi har gjort,« sagde Messi for nylig i et interview i Sport.

Og den lille stikpille, som det blev tolket som, ville bare ikke dø i den spanske sportspresse, hvor kommentaren har skabt røre, hvilket Setien har bemærket.

»Messis ord har skabt heftig debat. Men vi er overbevist om, at vi kan vinde Champions League. Vi har forbedret nogle ting, men selvfølgelig kan vi vinde,« siger den spanske træner.

FC Barcelona er fortsat med i Champions League, hvor holdet kom fra Napoli med et fint 1-1-resultat i bagagen i den første ottendedelsfinale.

Ydermere fører Messi og co. La Liga i den corona-afbrudte sæson, men spillet har ikke været lige kønt under Setien.

I januar fyrede storklubben træner Ernesto Valverde og hyrede noget overraskende Setien, der ikke har et stort internationalt navn, som ny træner.

FC Barcelona-ledelsen mente ikke, at Valverdes spillestil flugtede med klubbens boldspillende filosofi – en filosofi, som Quique Setien har praktiseret i Real Betis med en vis succes.

Men i FC Barcelona nåede han ikke at få klaveret til for alvor at spille, inden corona-pausen satte ind, hvilket er det, Messi hentyder til med sin kommentar.

Den argentinske superstjerne har siden uddybet:

»Måske misforstod Setién mig, eller også fik han oversat min kommentar dårligt. Det, som jeg mente, var, at vi skal spille bedre, end vi gjorde i kampene, lige inden ligaen blev suspenderet. Selvfølgelig kan vi ikke vinde Champions League med samme præstationer, som vi viste inden coronapausen,« forklarede Messi for nylig i Sport.