Ikke stor nok betydning. Viser for lidt.

Kritikken mod Bayern München-topscorer Robert Lewandowski kommer på det helt forkerte tidspunkt.

Den tyske klub skal tirsdag aften (mindst) score to mål for at sikre sig en plads i Champions League-finalen - men den ellers så træfsikre polak har ikke scoret i sine seneste fire kampe i turnering, og det har fået tyske eksperter (og tidligere Bayern München-spillere) til at hæve stemmen:

Oliver Kahn sagde efter 1-2-nederlaget til Real Madrid, at Robert Lewandowski 'viste alt for lidt'.

Bixente Lizarazu har sagt: »Med hans kvaliteter havde han i det første opgør for lidt betydning. Sådan en spiller skal i sådan nogle kampe gøre forskellen.«

Det skriver Kicker.

Bayern-boss Karl-Heinz Rummenigge afviser dog kritikken.

»Diskussionen er latterlig. Han har lavet 38 mål i denne sæson, og vi er glade for, at han spille for os og også gør det næste år,« siger Karl-Heinz Rummenigge og får dermed også lige kommenteret på rygterne om en Lewandowski-transfer til netop tirsdagens modstander:

»Han er en målmaskine. Også Gerd Müller (legendarisk tysk topscorer, red.), der jo i alle statistikker er nummer et, havde kampe, hvor det ikke lige gik så let. Så kommer der igen kampe, hvor man scorer to, tre gange. Jeg ønsker, at Lewandowski får sådan en dag i morgen (tirsdag, red.).«

TIl kampen må det tyske hold undvære de skadede Jerome Boateng og Arjen Robben, men det vil Karl-Heinz Rummenigge ikke brug tid på.

»Det nytter ikke noget at beklage sig. Hvis man ser på Niklas Süles udvikling, har det været førsteklasses. Og så har jeg ingen grund til bekymring,« siger Karl-Heinz Rummenigge, der kræver 'arbejde, mod, lidenskab og masser af kamp' i returkampen mod det spanske hold, der har vundet CL-turneringen i de seneste to sæsoner:

»Og jeg håber, at vi har mere held end i onsdags. Nederlaget var ikke fortjent, men det nytter ikke noget nu. Nu skal vi gøre det bedre.«

Bayern München har i øvrigt udviklet lidt af et Real Madrid med nederlag i hver af de seneste fem indbyrdes kampe. Det har betydet, at den tyske stab og spillere har stået over for en helt anden udfordring i den spanske hovedstad.

»Vi kan ikke længere finde så mange hoteller, for når vi taber, skifter vi af princip hotel (næste gang de kommer til en by, red.). Jeg håber, at vi nu har fundet det rigtige hotel,« siger Karl-Heinz Rummenigge.

Real Madrid-Bayern München bliver spillet tirsdag kl. 20.45. Du kan følge den live her på BT.dk