Gareth Bale og golf er bare to uadskillige ting i øjeblikket.

Real Madrid-stjernen er de seneste uger kommet i strid modvind, fordi han tilsyneladende prioriterer landsholdsfodbold og golf over sin klub.

Det fik mange af fansene i kongeklubben til at buhe kraftigt ad den walisiske profil for et par uger siden.

Reaktionen fra Los Blancos-fansene var så kraftig, at Real Madrid-træneren Zinedine Zidane måtte bruge et pressemøde på at få dem til at hidse dem ned.

Zidane måtte igen snakke med pressen om Bale. Foto: Javier Lopez Hernandez

»Jeg håber ikke, det fortsætter sådan resten af sæsonen. Vi ønsker, at fansene er med os fra start til slut, men vi kan ikke kontrollere det. Fansene har ret til at gøre, hvad de vil, men jeg vil bede dem om at støtte alle spillerne,« sagde Zidane til Marca og fortsatte:

»Om det er fair eller ej, vil jeg ikke sige. Alle må have deres egen mening. Vi har brug for fansene, men kan ikke kontrollere, hvad de gør,« tilføjede Zidane. Og så håbede han nok, at den sag var lukket dér, men det er den vist ikke.

Gareth Bale har netop kastet mere brænde på bålet med en video, der er dukket op på de sociale medier.

Under et træningspas, hvor der var kamera på, 'svinger' han med golfkøllen.

Og så måtte Zinedine Zidane igen ud og nedtone situationen.

»Du må spørge klubben, men jeg kan fortælle, hvordan jeg ser på det ud fra et trænerperspektiv. Som træner for Real Madrid vil jeg ikke forhindre Gareth Bale (i at spille golf, red.).«

»Jeg vil ikke forhindre nogen spillere. De er gamle nok til at vide, hvad de skal gøre. Jeg kommer ikke til at sige noget til nogen spillere,« forklarer franskmanden ifølge Goal.com.

Allerede lørdag eftermiddag skal Real Madrid møde Espanyol, med eller uden Gareth Bale.