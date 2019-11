Der er tilsyneladende udbrudt åben krig mellem spillere og ledelse i den italienske fodboldklub Napoli.

Det er faldet ledelsen for brystet, at spillertruppen har ignoreret en ordre om at tilbringe hele ugen i træningslejr på hotel, der skulle være en straf for den seneste tids dårlige resultater.

Træner Carlo Ancelotti erklærede sig uenig i klubbens krav, og efter tirsdagens kamp mod Salzburg valgte spillerne at trodse ordren og tage hjem i stedet for at køre til hotellet nord for byen, hvor de skulle have tilbragt ugen.

Onsdag har klubben forholdt sig til situationen i en officiel meddelelse:

- Klubben meddeler, at med hensyn til førsteholdsspillernes opførsel i går aftes vil klubben fortsætte med at stå fast på sine økonomiske, imagemæssige og disciplinære rettigheder på alle områder, lyder det.

Man fastslår også, at ansvaret for at føre træningslejren ud i livet fortsat ligger hos Carlo Ancelotti, og at klubben foreløbig har indført pressetavshed.

Napoli-ledelsen uddyber i den kryptiske skrivelse ikke, om spillerne skal forvente sanktioner oven på det, der i italienske medier er blevet beskrevet som mytteri.

Kravet om en isoleret træningslejr, en såkaldt "ritiro", kom fra den flamboyante klubpræsident Aurelio De Laurentiis, der er utilfreds med præstationerne på banen.

I lørdags tabte Napoli 1-2 til Roma og er lige nu placeret på en skuffende syvendeplads i rækken.

Efter Champions League-mødet med Salzburg nægtede træner Ancelotti at møde op til pressemøde. Det tolkes som en markering af utilfredshed med ledelsen.

/ritzau/