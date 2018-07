Cristiano Ronaldo til Juventus er lige så sikkert som amen i kirken.

Sådan lyder det kortfattet fra journalisterne Niels Christian Frederiksen og Luna Christofi fra TV3 Sport, der begge har stort indsigt i den europæiske fodboldverden.

Flere medier peger på, at aftalen bliver offentliggjort lørdag, og ifølge Niels Christian Frederiksen er skiftet ganske fornuftigt for den 33-årige fodboldstjerne.

»Juventus er en kæmpe klub, en af de største i verden. Jeg havde måske forventet, at han skulle have været til England, men det virker, som om at døren lukkede dertil, da Manchester United hentede Alexis Sanchez sidste år. Det ligger ikke til ham at tage det mere eksotiske ophold. Han er overbevist om, at han kan spille på topniveau, når han er 41 år,« fortæller Niels Christian Frederiksen, der bakkes op af kollegaen.

»Juventus er en fantastisk klub, og det bliver en spændende udfordring for ham. Jeg tror dog, at hvis han fuldstændigt selv kunne have valgt, så var det ikke blevet Juventus,« fortæller Luna Christofi.

Iskoldt forhold

Der var kommet for mange skår i forholdet mellem Florentino Perez og Cristiano Ronaldo til, at de to kunne fortsætte deres samarbejde, vurderer Luna Christofi.

»Florentino Perez er lige så forfængelig som Ronaldo, og det passer ham glimrende at komme af med Ronaldo nu. Han har været træt af, at Ronaldo hele tiden ville have en bedre kontrakt, fordi han ser sig selv som uundværlig. Jeg tror i princippet, at Ronaldo gerne ville have sluttet sin karriere i Real Madrid,« fortæller hun.

Niels Christian Frederiksen er enig i betragtningen og uddyber med, at Ronaldo har følt sig overset på yderligere punkter af klubbens magtfulde præsident, hvorfor han nu søger væk.

»Det har primært handlet om, at Ronaldo ønskede en lønforhøjelse i 2017, efter de vandt Champions League-finalen, men han føler heller ikke, at han har fået nok støtte af klubben i sin skattesag. Og så har han været fornærmet over sin frikøbsklausul, der er blevet sat ned til 100 millioner euro,« fortæller han.

Kan blive Reals sejr

Begge eksperter er enige om, at Juventus har gjort sig en fremragende handel ved at få Ronaldo til klubben. Niels Christian Frederiksen kalder det 'en juvel i turbanen' for italienerne, mens han dog ser Real Madrid som en foreløbig taber af denne handel.

»Jeg ved godt, det er en 33-årig spiller, der får sendt afsted. Men de har vundet tre Champions League-trofæer med ham som den altafgørende spiller, han har været topscorer i turnering de sidste seks sæsoner. På den korte bane er Real Madrid tabere i den her sag, men de skal også lave et generationsskifte. Ikke bare Ronaldo, men også Karim Benzema og Sergio Ramos er ved at være oppe i årene. De kommer til at handle stort allerede i dette vindue, så må vi bare se, hvem det ender med at blive,« mener han.

Der er dog mange ligninger, der skal gå op, før man kan pege på, at noget er en succes, mener Luna Christofi. Alligevel ser hun, at alle tre parter - Ronaldo, Real Madrid og Juventus - kan ende som vindere.

»Det er win-win for de to klubber, men der er mange faktorer, der spiller ind. Hvis Cristiano klarer sig godt, er det Juventus' gevinst. Og så handler det om, hvad Real Madrid får gjort med pengene. Hvis de eksempelvis får Kylian Mbappé til klubben i stedet, kan det meget vel være dem, der har skudt papegøjen.«