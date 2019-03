På banen skal Lionel Messi og FC Barcelona kæmpe mod Olympique Lyon om en kvartfinaleplads i Champions League.

Men længe inden vi er kommet så vidt, har grupper af det franske mandskabs fans været i aktion uden for banen med ballade i Barcelonas gader.

Således meldes der i spanske medier om, at franske hooligans har huseret i bybilledet. Fem franske fans er blevet såret i uroligheder - fire af dem med ‘peberspray-skader’.

Det skriver SER Catalunya, ifølge Mundo Deportivo. Se billeder herunder og nederst i artiklen.

Lyon fans clash with police outside the stadium before the UEFA Champions League round of 16, second leg football match between FC Barcelona and Olympique Lyonnais at the Camp Nou stadium in Barcelona on March 13, 2019. (Photo by Pau Barrena / AFP) Foto: PAU BARRENA

Derudover har der været sammenstød mellem Lyon-fans og Barca-fans. Fem anholdte meldes der om: Tre polske Lyon-fans og to lokale.

I enkelte grupper af Lyon-fans er flere Espanyol-bannere spottet, FC Barcelonas lokalrivaler.

Det estimeres, at der er i omegnen af 5000 Olympique Lyon-fans i Barcelona til returopgøret i Champions Leagues ⅛-finale på Camp Nou.

Den første kamp i Frankrig endte 0-0. Den kamp og den anden CL-⅛-finale mellem Bayern München og Liverpool FC kan følges LIVE på bt.dk fra kl. 21.00.