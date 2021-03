Tyske mestre, pokalvindere, Champions League-vindere og verdensmestre i klubfodbold.

Cheftræner Hansi Flick har vundet alt med Bayern München og fører lige nu den tyske Bundesliga med storholdet. Men intern uro i klubben kan være med til, at den tyske succestræner meget snart er fortid i klubben.

Bag kulisserne i storklubben er der et opgør i gang mellem Hansi Flick og den tekniske direktør, Hasan Salihamidzic, der er dybt uenige i klubbens transferpolitik. Det skriver tyske Bild.

Opgøret mellem de to parter er blusset op, da Hansi Flick ikke har villet have flere af de spillere, som Hasan Salihamdzic har hentet til klubben, og de er samtidig uenige om klubbens generelle strategi.

På trods af overvældende succes i klubben kan Hansi Flick være fortid i Bayern München. Foto: CARMEN JASPERSEN / POOL

Derfor kan Hansi Flick blive smidt på porten på trods af de fantastiske resultater, som han har leveret i Bayern München.

Bild skriver, at det ikke skyldes en forventning om, at Hansi Flick skal være tysk landstræner, men i stedet handler om Hasan Salihamdzic' forhold til RB Leipzig-træner Julian Nagelsmann, der har været med til at skabe endnu større splid i forholdet mellem Flick og Salihamdzic.

Rygterne går på, at Salihamdzic allerede har haft en snak med Nagelsmann om at komme og overtage trænersædet i Bayern. Det kan få Flick til at tage sit gode tøj og gå – eller han kan ende med at blive fyret, melder det tyske medie.

»Selv i et ægteskab eller partnerskab kan der altid være uenigheder. Vi er begge ansat i Bayern München, og vi er nødt til at træffe vores beslutninger til fordel for Bayern München,« sagde Flick til Süddeutsche Zeitung, da han blev spurgt ind til forholdet mellem de to.

Hansi Flick har været et varmt navn til at blive afløser for Joachim Löw som den nye tyske landstræner.

Nu kan presset på Bayern München-træneren sætte en større trænerrokade i gang, men indtil nu har Hansi Flick kontrakt med Bayern München frem til 2023.