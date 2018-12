Den spanske storklub Real Madrid vandt over japanske Kashima Antlers og er nu i finalen ved VM for klubhold.

For to år siden var Kashima Antlers i finalen ved klub-VM, og japanerne tvang overraskende Real Madrid ud i forlænget spilletid, inden det endte med den forventede spanske titeltriumf.

Onsdag aften mødtes de to klubber igen - denne gang i semifinalen ved klub-VM. Real Madrid vandt opgøret med 3-1 på et hattrick af Gareth Bale.

På forhånd havde Real Madrid-træner Santiago Solari sagt, at Kashima Antlers var mere erfarne end i 2016.

Det kunne man dog ikke se på banen, hvor klasseforskellen denne gang var ret tydelig ved de tre Bale-mål.

Bale åbnede sit målshow kort før pausen, da den japanske back Daigo Nishi slet ikke fulgte med waliseren, der takkede ved at udnytte et smart oplæg af Marcelo.

Og der var flere gaver i det japanske forsvar i anden halvleg. Bale straffede en hasarderet japansk tilbagelægning og scorede i et tomt bur efter 53 minutter.

To minutter senere fandt Marcelo igen Bale helt fri i venstre side, og så kunne angriberen fuldende sit hattrick.

Bale er den tredje spiller til at score hattrick ved klub-VM. Luis Suarez gjorde det samme for FC Barcelona i 2015.

Cristiano Ronaldo gentog bedriften året efter for Real Madrid, som i finalen vandt 4-2 over Kashima Antlers. Ronaldo lavede to af målene i den forlængede spilletid.

Så hård og tæt en affære blev det ikke onsdag aften i Abu Dhabi.

Efter en times spil kunne Solari tillade sig at spare Bale ved at skifte ham ud med Marco Asensio. Afløseren Asensio udgik dog et kvarter senere med en skade og blev erstattet af Casemiro.

Det lykkedes Kashima Antlers-midtbanespilleren Shoma Doi at reducere til 1-3 efter 74 minutter, men tættere på spænding kom japanerne ikke.

Real Madrid, der er med ved klub-VM som vinder af Champions League i sidste sæson, møder i finalen Al-Ain fra værtsnationen De Forenede Arabiske Emirater.

