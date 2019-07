Gareth Bale var så tæt på at skifte til kinesisk fodbold, han kunne komme.

En meget indbringende transfer, der ville have gjort ham til den bedst betalte fodboldspiller i verdenshistorien.

Med en ugeløn på otte millioner kroner ville den kinesiske klub Jiangsu Suning betale den 30-årige waliser mere, end hvad både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo tjener.

Men selv om Gareth Bale angiveligt var taget til Kina og blev spottet i en lufthavn, faldt skiftet på jorden.

Gareth Bale ville ikke træne med resten af holdet mandag. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Gareth Bale ville ikke træne med resten af holdet mandag. Foto: GABRIEL BOUYS

For nu i hvert fald.

Og det har gjort ham rasende på Real Madrid, skriver Metro Sport.

Ifølge avisen har Gareth Bale trukket sig ud af klubbens tur til Tyskland i forberedelserne til den nye sæson.

Af den simple årsag, at han er for stresset grundet det kiksede skifte.

Ifølge pålydende er det Perez, der får skylden for det kiksede skifte. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Ifølge pålydende er det Perez, der får skylden for det kiksede skifte. Foto: OSCAR DEL POZO

Et skifte, som skulle være faldet til jorden, fordi Real Madrids præsident Florentino Perez trak stikket, da kineserne ikke ville kompensere den spanske klub ordentligt for at slippe Gareth Bale.

I 2013 betalte kongeklubben rekordstore 100 millioner euro, 750 millioner kroner, for Gareth Bale, og det er de penge, man vil have retur.

Eller nogle af dem.

Det sker ikke i denne omgang, og mens det koster Gareth Bale mange muligt tjente penge, er han så rasende, at han mandag ikke gad træne med resten af holdet, skriver Metro Sport.

Zidane ser helst, at Bale smutter. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Zidane ser helst, at Bale smutter. Foto: JOHANNES EISELE

I stedet dyrkede han fitness indenfor med den skadede angriber Luka Jovic.

For ikke nok med, at han mener, at det er Real Madrids ledelses skyld, at han ikke er skiftet til Kina, så er han også rasende over, at klubben ifølge ham har plantet en historie i medierne om, at det er hans agent og familie, der har ødelagt skiftet.

24 spillere er nu taget med træner Zinedine Zidane til Tyskland for at spille testkampe, og det er altå uden Gareth Bale.

Det sidste ord er ikke skrevet i denne sag.