‘Wales. Golf. Madrid. I den rækkefølge’.

Teksten stod på et walisisk flag, som flere af de walisiske landsholdsspillere poserede bagved, da de fejrede kvalificeringen til sommerens EM-slutrunde.

Mest iøjnefaldende var den langhårede spiller, der havde fundet et bredt smil frem. Det var nemlig ingen ringere end Gareth Bale.

Billedet har lagt brænde på bålet om Gareth Bales dårlige forhold til sin klub Real Madrid.

Flere fans af den spanske storklub kan ikke holde deres harme tilbage på twitter, hvor billedet går sin gang.

‘Han griner af Madrid. Af sine fans og sine holdkammerater. Han er ligeglad med det hele. Han fortjener ikke at bære trøjen igen. Nogensinde,’ skriver den spanske journalist Rubén Martin blandt andet.

Forholdet mellem Gareth Bale og Real Madrid er mildt sagt iskoldt.

Gareth Bale har ikke spillet eller trænet i Real Madrid siden 13. oktober, og træner Zinedine Zidane har sagt, at midtbanespilleren 'ikke er skadet, men heller ikke til rådighed'.

"Wales. Golf. Madrid. In That Order"



Gareth Bale har da også selv sagt, at han nyder at spille for Wales mere end for Real Madrid.

»Jeg synes helt sikkert, at det er mere spændende at spille for Wales. Jeg har spillet sammen med de fleste af de ældre spillere siden U/17-tiden. Det er som at spille med kammeraterne i parken om søndagen,« har han sagt til The Guardian.

Ifølge det spanske medie AS er Gareth Bales eneste mulighed for spilletid at skifte til kinesisk fodbold, da Real Madrids krav til en transfersum, spillerens løn samt historikken for skader afholder klubber i andre ligaer fra at byde på Bale.

Bale har kontrakt med Madrid frem til sommeren 2022.

Gareth Bale skal tilbage og træne med Real Madrid på torsdag.

Det spanske medie AS skriver, at Zinedine Zidane fredag udtager sin trup frem mod lørdagens kamp mod Real Sociedad.

AS spekulerer i, at det vil være første tegn på, om Zidane vil straffe Bale for at posere med flaget og dets budskab.

Derudover går der også rygter om, at den nye Tottenham-boss José Mourinho er interesseret i at hente waliseren til klubben.