Et flag, en masse glade spillere og drama. I den rækkefølge.

Sådan kan man beskrive den episode, der for Gud ved hvilken gang satte den walisiske stjernespiller Gareth Bale i unåde hos Real Madrids mange fans.

For da det walisiske landshold kvalificerede sig til sommerens EM-slutrunde, fejrede de det bagved et flag med et noget kontroversielt budskab - i hvert fald, hvis man spiller i Real Madrid.

Der stod nemlig, som du kan se nedenfor: ‘Wales. Golf. Madrid. I den rækkefølge’.

Gareth Bale and Wales really celebrated their #EURO2020 qualification with this flag. pic.twitter.com/T7jcFYVzhw — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 19, 2019

Det fik bølgerne til at gå højt på de sociale medier, hvor fans bl.a. skrev, at Bale ikke fortjente at bære Real Madrid-trøjen igen. Læs mere om det her.

Nu tager Bales agent, Jonathan Barnett, bladet fra munden og fortæller om sit syn på hele situationen vedrørende det meget omdiskuterede flag.

‘Det er fuldstændig latterligt,’ lyder det kort og kontant til Talksport.

Om Gareth Bale er tilgivet for sin optræden finder vi ud af allerede i morgen, lørdag. Der skal Real Madrid nemlig spille på udebane mod Real Sociedad. Real Madrid ligger i øjeblikket på andenpladsen i La Liga med samme point som de evige rivaler fra Barcelona, der pt. indtager ligaens førsteplads.