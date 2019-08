Gareth Bale skulle være sikker i sin sag.

Real Madrid er klar til at komme af med ham. Han vil gerne væk. Men først, når det rigtige bud kommer.

Og derfor skulle Gareth Bale være indstillet på at indtage en venteposition i Real Madrid, indtil han kan komme til den helt rigtige klub, skriver Daily Mail. Det er den en helt speciel grund til. Penge.

Hvis Gareth Bale fortsat er Real Madrid-spiller, når transfervinduet lukker, kan vi begynde at tale om den dyreste bænkevarmer i historien, da han skulle tjene bare lidt over to millioner kroner om ugen.

Zinedine Zidane må klø sig i håret over Bales situation i Real Madrid - også selvom han ikke har noget hår. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Zinedine Zidane må klø sig i håret over Bales situation i Real Madrid - også selvom han ikke har noget hår. Foto: ALBERTO LINGRIA

Det er der ikke mange klubber, der har råd til - men i Kina flyder millionerne, når det handler om profilerede fodboldspillere fra de europæiske ligaer, og det skulle netop være Asien, Bale gerne vil til.

Det kinesiske transfermarked er dog lukket og åbner først igen i november, hvilket skulle være her, den walisiske superstjerne kigger mod for at få sig et skifte, der tillader ham at tjener masser af millioner.

Gareth Bale er dog, ifølge Daily Mail, ikke nødvendigvis modstander af at fortsætte karrieren i Real Madrid, hvid Zinedine Zidane skulle blive fyret. Og der er ikke nødvendigvis en utopisk tankegang.

Selvom franske 'Zizou' er hentet tilbage som en anden Messias i Real Madrid, så gror træerne åbenbart ikke ind i himlen for træneren, der både var spiller i klubben og vandt tre Champions League-trofæer som træner der.

Verdens dyreste bænkevarmer? Foto: Emilio Naranjo Vis mere Verdens dyreste bænkevarmer? Foto: Emilio Naranjo

Han vendte tilbage i marts uden forventninger til at skulle få det store ud af sæsonen, der var død under forgængerne Julen Lopetegui og Santiago Solari.

Resultaterne fortsatte med at svinge under Zidane, der nu har haft et transfervindue til at rette op på truppen. Men klubbens pre-season har ikke været noget at juble stort over.

I klubbens syv træningskampe er det blevet til sejre over Salzburg og Fenerbahce, sejr på straffespark over Arsenal, mens det er blevet til nederlag til Atletico Madrid, Bayern München, Tottenham og AS Roma. Og man har indkasseret hele 18 mål i de kampe.

Mandag skrev sportsavisen Marca, at Zidanes taktiske evner er en rodebutik i øjeblikket, og noget tyder altså på, at presset på den franske legende hurtigt kan stige, hvis der ikke kommer sejre fra starten af den kommende sæson.