Real Madrid har blokeret for, at Gareth Bale kunne skifte væk fra klubben, siger waliseren.

Gareth Bale var engang en af verdens bedste fodboldspillere, men de seneste sæsoner er waliseren røget længere og længere ud i kulden i Real Madrid.

Han føler sig langtfra færdig på topplan, men skal han igen få mulighed for at vise sine evner på højeste niveau, kræver det en anden indstilling fra klubben, mener han.

- Jeg er kun 31 år, men jeg føler, at jeg er i fantastisk form, og jeg synes stadig, jeg har meget at give. Vi må se, hvad der sker. Det er i klubbens hænder, men de har gjort det hele meget svært for at være helt ærlig, siger han til Sky Sports.

Sidste år tydede alt på, at den lynhurtige offensivspiller med det knaldhårde spark skulle fortsætte karrieren i kinesiske Jiangsu Suning.

Men handlen blev ikke til noget, og ifølge Bale er det Real Madrid, der har spændt ben for et skifte.

- Jeg forsøgte at smutte sidste år, men Real Madrid satte en stopper for det i sidste sekund.

- Der har været andre tilfælde, hvor jeg har forsøgt at skifte væk, men klubben har enten ikke tilladt det eller taget en anden beslutning. Det er op til klubben, siger han.

I den forgangne sæson blev det kun til 20 kampe på tværs af alle turneringer for Bale.

På trods af et bøvlet forhold til den spanske klub og en uheldig skadeshistorik har Bale et godt navn i England, hvor han repræsenterede Southampton og Tottenham, inden han skiftede til Real Madrid for syv år siden.

Og han vil ikke afvise, at han vender tilbage.

- Hvis de muligheder opstår, er det helt sikkert noget, jeg vil kigge på, siger waliseren.

Gareth Bale er i disse dage samlet med Wales' landshold til kampene i Nations League mod Finland og Bulgarien.

/ritzau/