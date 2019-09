Det endte lykkeligt for Peter Ankersen.

I de sidste timer af transfervinduet mandag gik handlen mellem FC København og Serie A-klubben Genoa igennem.

Dermed sluttede en lang transfersaga, der fik sin begyndelse, da Peter Ankersen gav et interview til B.T.

Siden reagerede Ståle Solbakken og sagde offentligt, at Peter Ankersen med garanti ville blive solgt denne sommer.

Hasan Cetinkaya har også solgt Frenkie de Jong til Barcelona denne sommer.

Den garanti var få timer fra at ryge, men nu forklarer Peter Ankersens agent, Hasan Cetinkaya, at der intet var at være nervøs for.

Hasan Cetinkaya, det har været en virkelig sen gennemført transfer, og mange var begyndt at tvivle på, om du overhovedet kunne sælge ham denne sommer. Har kritikken ikke været berettiget?

»Vi har altid en plan for vores klienter. Vi har lagt en karriereplan med Peter, som havde et år tilbage af sin kontrakt med FCK, og jeg har hele tiden været fortrøstningsfuld, fordi jeg har kendt til alle de klubber, der ville have ham. Vi har sagt nej til mange gode klubber for at komme til et godt sted i en topliga.«

Hvis han har været så attraktiv, hvorfor skulle vi så frem til sidste dag?

»Fordi vi ventede på en af de måske bedste klubber i Europa.«

Rygter har kædet ham sammen med Milan. Er det dem, du refererer til?

»Jeg vil ikke kommentere navne på klubber. Jeg kan kun sige, at vi ventede på en af de største klubber i Europa, og de var meget interesserede, men i sidste ende måtte vi tage en beslutning, inden vinduet lukkede i.«

»Valget faldt på Genoa, der også er en rigtig god klub i en række, som Peter har drømt om at spille i. Han sagde fra start af til mig, at han enten ville spille i La Liga eller i Serie A, og det lykkedes.«

Jeg ved, at Åge har ringet til Peter for at høre nærmere om hans fremtid Hasan Cetinkaya

Det forlød, at et skifte til Milan skulle være på betingelse af, at Milan først ville sælge deres højreback Andrea Conti til Parma. Fik det nogen indflydelse, at Conti ikke skiftede klub?

»Igen har jeg ingen kommentarer til navngivne klubber, for det endte aldrig med, at den store klub kom frem til en beslutning om Peter, og så traf vi selv et andet valg, som Peter rigtig gerne ville. Det var Genoa. Beslutningen blev også gjort nemmere af, at der allerede er to andre danske landsholdsspillere i klubben i Lukas Lerager og Lasse Schöne.«

Netop andre danske landsholdsspillere har været i dialog med Åge Hareide om det næste skridt i deres valg af klubber. Har I også været det?

»Jeg ved, at Åge har ringet til Peter for at høre nærmere om hans fremtid. Jeg kender Åge rigtig godt, og han var også helt rolig omkring et klubskifte.«

Hasan Cetinkaya og Peter Ankersen i Genoa til tirsdagens præsentation af den nu tidligere FCK-spiller.

Ståle Solbakken lavede i løbet af juli lidt sjov med, hvorvidt Peter Ankersen troede, han skulle afløse Trippier i Tottenham, for der var ikke sket noget. Var han over for jer nervøs for, om han skulle betale løn til en dyr spiller i et halvt år mere?

»Du får samme svar, som du fik til dit spørgsmål om Åge Hareide. Ståle Solbakken kender os rigtig godt, og jeg tror, han også var helt rolig til sidste øjeblik.«

»Vi har en god historie med FC København, og alle ved, at når vi har lavet handler med Ståle, har det været på et helt andet niveau. Ståle vidste, at Peter ville til en af de største rækker, og klubben har tidligere modtaget mange bud på ham.«

I denne sommer er han ud over Milan rygtet til Celtic, Strasbourg og Gent. Var de reelt inde i billedet?

»Jeg vil igen sige, at jeg ikke vil ind på specifikke klubnavne. Siden den dag, det kom frem, at Peter Ankersen ville få lov at smutte, har mange store klubber villet have Peter, for han spiller højreback, og det er en lidt svær position at spille på.«

»Vi taler om en eller to pladser, han kan spille på. Men jeg sagde til Peter, at han skulle have tålmodighed, og så skulle han nok komme derhen, han ville. Det er vi så også kommet, og det er fantastisk.«

Men handlen lander i de sidste timer af transfervinduet. Har du virkelig ikke været det mindste bekymret?

»Jeg var så lidt bekymret, at jeg brugte dagen på først at være i Sevilla og sælge ’Chicharito’ (Javier Hernandez rykkede fra West Ham for 58 millioner kroner, red.), og først derefter tog jeg et privatfly til Italien for at ordne salget af Peter Ankersen.«

'Chicharito'-handlen skulle lige på plads, før Hasan Cetinkaya rejste til Italien og solgte Peter Ankersen til Genoa.

En travl dag?

»Jeg elsker det og store udfordringer. Jeg var involveret i en stor handel med en fantastisk spiller, og derefter lavede jeg en aftale for en fantastisk spiller fra FC København.«

»Så det var en rigtig god dag og ikke mindst et godt transfervindue for mig som agent. Vi har også solgt Frenkie de Jong til Barcelona i en rekordhandel. Vi er involverede i store handler i alle vinduer, og det er det niveau, vi vil være på.«

Er du så småt ved at bevæge dig væk fra det skandinaviske marked?

»Nej, jeg holder altid øje med, hvad der sker i Skandinavien. Er der en god spiller med de rette kvaliteter, vil jeg arbejde med ham.«

»Jeg er født i Sverige og elsker Skandinavien, så det ligger i min DNA at hjælpe de skandinaviske spillere og klubber.«

I B.T. skrev fodboldkommentator Morten Bruun en klumme om, at Peter Ankersen har fejlet i den henseende, at det jo har kostet ham landsholdspladsen for nu. Han skrev, at som han så det, skyldtes det måske, at agenten, altså du, havde overvurderet hans værdi. Har han en pointe?

»Den slags reaktioner er normale og rører mig ikke. Peter er landsholdsspiller og spillede ikke, og både Ståle og vi turde fra starten sige, at han skulle skifte klub, uden at der skete noget.«

»Men for mig varer transfervinduet til sidste øjeblik, og jeg vil hellere vente og være sikker på, at min klient ender det rigtige sted end at tage en hurtig beslutning.«

»Jeg ville ønske, at fodboldkommentatorerne også ventede med at fælde domme, til vinduet var lukket. Måske er det her en god lektion for dem. Peter Ankersen skal nok komme tilbage på landsholdet.«

Du har været helt tavs omkring Peter Ankersen hele sommeren. Hvorfor?

»Jeg fokuserer ikke på at give interview. Jeg fokuserer på at arbejde for mine spillere.«