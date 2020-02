En mentalcoach med drømme, en dansk landsholdspiller med ambitioner og en agent med de rette kontakter.

Det er de tre ingredienser, der skal puttes i glasset for at forstå, hvordan Danmarks-historiens mest chokerende transfer blev en cocktail med realitet torsdag aften.

B.T. tager dig nu bag om Martin Braithwaites helt sensationelle skifte fra Leganés til Barcelona.

Og det hele starter ifølge landsholdsspilleren selv for under et år siden, da han møder sin mentalcoach Kim Boye.

Martin Braithwaite fik en drømmedebut for Barcelona lørdag aften.

»Kim og jeg snakkede sammen første gang i maj. Det var ikke, fordi jeg lige havde mødt modstand i min karriere, jeg ville snarere gerne opnå endnu mere, så jeg skrev til ham,« siger Martin Braithwaite og tilføjer:

»Jeg har set nogle af hans videoer og kan godt lide den måde, han tænker på. Jeg sagde til ham, at jeg ikke havde brug for at blive løftet op, fordi jeg mentalt følte mig på toppen. Jeg var ikke i krise og følte mig i den bedste form nogensinde, men jeg havde brug for en at sparre med.«

»Og så sagde jeg også til ham, at jeg ville spille i en af verdens største klubber, og sjovt nok passede det perfekt med hans drømme, for han ville gerne prøve at hjælpe en dansk spiller til Barcelona, så det var det, vi gik efter.«

For et par måneder siden blev næste skridt så taget.

Kim Boye havde gennem sin klient i FC Midtjyllands Marc Dal Hende hørt gode ting om en agent, der før havde lavet store handler med skandinaviske spillere, og mentalcoachen fik at vide, at han skulle gå til ham, hvis hans store drøm skulle gå i opfyldelse.

Transferer som Robin Olsens skifte fra FC København til Roma, Frenkie de Jong fra Ajax til Barcelona, Chicharito fra West Ham til Sevilla, Victor Lindelöf fra Benfica til Manchester Unied, Riza Durmisi fra Betis til Lazio, Peter Ankersen fra FC København til Genoa, Emil Forsberg fra Malmø til RB Leipzig og Daniel Amartey fra FC København til Leicester var alle nogle, Kim Boye tog hjem og nærstuderede.

Handlerne har priser, der til sammen overstiger milliarden med længder.

Og fælles for dem alle var, at de havde ét navn som bagmand – agenten Hasan Cetinkaya. Og Kim Boye besluttede sig for at kontakte ham og få et møde i stand.

Hasan Cetinkaya og Martin Braithwaite fik drømmen om et skifte til at gå i opfyldelse.

For et par måneder siden mødtes de to herrer så på Hotel d’Angleterre i indre København.

»I slutningen af vores transfer sagde han, at hans største drøm er at bidrage til at få den næste dansker efter Michael Laudrup til FC Barcelona. Jeg svarede, det kommer du til at gøre snart så,« siger Hasan Cetinkaya om mødet.

Hverken han eller Kim Boye havde imidlertid sat nogen navne på, hvem efterfølgeren for Michael Laudrup skulle være.

Kort tid efter ringede mentalcoachen så sit nye bekendtskab op og kom op med et navn. Et navn, Hasan Cetinkaya tog godt imod og var åben for i forhold til Barcelona.

Et stort skridt blev taget i ugerne derefter, da Hasan Cetinkaya, Kim Boye og Martin Braithwaite for første gang satte sig sammen på restaurant Ten Con Ten i Madrid, og med det samme var den danske landsholdsspiller tændt.

»Jeg havde snakket med nogle forskellige store agentfirmaer med mange store profiler, og jeg var meget besluttet på, at jeg skulle prøve at gå med dem, men så skulle jeg mødes med Hasan Cetinkaya, og efter at jeg havde snakket med ham én aften, ringede jeg til ham næste dag og sagde, vi skulle begynde,« husker Martin Braithwaite tilbage og uddyber mødet med hans nye agent.

»Vi klikkede, og han forstod mig, og jeg forstod ham så dybt i hjernen, at vi tænker så éns, at jeg aldrig har set det før. Han ser ikke noget, der er umuligt, han tror på, at alt er muligt. Og ikke bare tror på det. Han så på mig og mine kvaliteter med samme billede, som jeg ser mig. At jeg kan spille i en af de bedste klubber i verden,« siger Braithwaite og fortsætter:

»Målet var, at vi skulle tage et skridt op og være lige under den øverste hylde, og så skulle jeg eksplodere, men nogle gange i livet springer du et led over. Jeg kunne se, at Hasan har lavet nogle sindssyge handler, og når jeg snakkede med ham, kunne jeg se, at ham her mener det alvorligt.«

Hasan Cetinkaya sendte 29. januar en sms til Eric Abidal, og det blev starten på Martin Braithwaites transfer til Barcelona.

På det tidspunkt var transfervinduet i januar stadig åbent, og nu begyndte Hasan Cetinkaya at modtage henvendelser fra langt større klubber end Leganés. Det var bare ikke Barcelona.

Så 29. januar griber Hasan Cetinkaya selv initiativet og henvender sig til Barcelonas ledelse, som er på udgik efter en forstærkning til angrebet efter langvarige skader til Ousmane Dembele og Luis Suarez.

En regel i spansk fodbold gør, at klubber, der kan dokumentere langvarige skader, med en dispensation kan hente en anden spiller fra La Liga, og da Hasan Cetinkaya kendte til Martin Braithwaites frikøbsklausul på 135 millioner kroner, så han en mulighed, som Barcelona måtte slå til på.

Det samme gjorde sportsdirektør Eric Abidal.

»Det her skete ikke på en dag. Vi har i nogle uger vidst, at Barcelona har haft interessen, og Martin har hele tiden været deres topprioritet, siden de fik muligheden for at hente en ny spiller. Jeg havde egentlig ikke behov for at have så mange møder med Barcelona, for mine forbindelser til klubben er rigtig gode,« forklarer Hasan Cetinkaya, der allerede med sine første henvendelser om noget mindre klubber end Barcelona slog fødderne væk under Martin Braithwaite.

»Jeg ved, at der har været en masse store klubber interesserede i mig, og jeg har set det med mine egne øjne. Der er andre klubber, som jeg ikke vil nævne, hvor jeg tænkte ’hold da kæft’. Der er nogle, der blot snakker, men Hasan viste mig konkret betingelserne, og hvor seriøst det var.«

»Det er første gang, at jeg oplever, at der er mere handling, end der er ord hos en agent. Nu sidder jeg her en måned efter, at jeg har mødt ham, som Barcelona-spiller. Det er jo helt sygt for os alle sammen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han er verdens bedste agent. Og vi skal være glade for, at han også arbejder i Skandinavien. Han får ting til at ske, for han vil selv til toppen,« lyder det fra Braithwaite, som altså er den første danske herrespiller i årtier til at tage Barcelonas trøje over hovedet og løbe ind på Camp Nou.

På en kontrakt, der varer hele fire et halvt år. En drøm er gået i opfyldelse for 28-årige Martin fra Esbjerg, men spørger man manden bag handlen, kan mange flere med skandinavisk blod få samme karrieregang.

»Det har været nogle travle dage, men vi fik handlen i hus, og det glæder mig meget på skandinavisk fodbolds vegne. Denne her sag er en af årsagerne til, at jeg startede som agent, fordi jeg vil være med til at se glæden i øjnene på spillerne, og når jeg ser Martin få en debut, hvor han kommer ind og får direkte indflydelse på resultatet, så gør det mig stolt. Martins historie kan forhåbentlig få flere skandinaver til tro på, at det kan lade sig gøre,« siger Hasan Cetinkaya oven på Martin Braithwaites debutkamp lørdag, hvor han lavede en assist og havde en vigtig rolle i målet til slutresultatet 5-0 mod Eibar.

Der er dog et stort men, som det er nu, mener Hasan Cetinkaya.

»Det er et generelt problem i Skandinavien, at folk ikke tør have en tro på, at de kan nå helt til tops. Jeg oplever sågar mange forældre, der ikke tror på deres egne børn. Den mentalitet skal vi have fjernet,« pointerer Hasan Cetinkaya.

Manden, der sammen med en dansk landsholdsspiller og en mentalcoach fik det umulige til at blive til virkelighed.